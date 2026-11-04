（华盛顿综合电）美国绝大多数选民借中期选举对总统特朗普与共和党政府投下“否决”票，推动民主党掀起“蓝色浪潮”横扫参众两院。这意味着特朗普将在余下两年任期沦为“跛脚鸭”，而在府院分治的新状态下，美国政局势必更加波谲云诡。

周二（11月3日）中期选举投票结束后数小时，美国媒体就根据各州的初步计票结果推算，民主党已重夺国会两院控制权。

此次选举中，众议院所有435个议席全数改选，参议院100席改选35席。两年前把特朗普送回白宫的保守派重镇选民，因对美伊战争、生活费高涨，以及特朗普执政表现的不满情绪郁积，这回大幅倒向了民主党。

据美联社统计，民主党在众议院翻转了至少25席，使议席总数增至至少228个，超过多数优势所需的218席。参议院方面，民主党从共和党手中夺走至少7席，包括共和党分别垄断了94年和38年的堪萨斯与得克萨斯州，使民主党所得议席增至54席，跨过51席的多数门槛。

民主党在州长选举中也大有斩获。全美50州中有36州改选州长，民主党拿下至少5个红州，使主政州属增至至少28个。

面对民主党大胜，特朗普接受媒体采访时表明接受选举结果，并罕见地赞扬民主党表现优异。他还称会在许多议题上与民主党合作，却也同时警告，将否决国会通过的任何“疯狂”法案。

特朗普坦承，共和党选举失利多少得归咎于美伊战争。但他坚称，要是选票上印有他的名字，共和党必会取得压倒性胜利，败选责任该由部分共和党候选人承担。

美国将迎来历史上首名黑人众议长

众议院民主党领袖杰弗里斯周二誓言，重夺众议院后，必对特朗普政府的贪腐行为追究到底。

杰弗里斯有望出任新一届众议长，成为美国历来首名黑人众议长。他说：“美国人民已表明，他们受够了极端主义与贪腐。大家期盼一个能为美国人民谋福祉的国会，而这正是众议院民主党人接下来要做的。”

受特朗普的关税政策与美伊战事影响，美国油价飙升，通胀持续高涨。民主党在竞选中主打生活费议题，引起选民的广泛共鸣。

民调机构SSRS代表美国多家主要媒体进行的出口民调显示，全美半数选民把这次选举视为对特朗普的惩罚。四分之三的受访者对国家发展方向感到愤怒或不满，七成的人希望国会能对总统发挥更大制衡。

共和党提前进入后特朗普时代 民主党需善用国会主导权

美国媒体分析，随着华盛顿权力平衡发生巨变、各方焦点转向2028年总统大选，特朗普接下来恐深陷“跛脚鸭”困境。共和党必须盘算，在减轻生活负担等共同关注的议题上与民主党合作的利弊，党内潜在的特朗普接班人也将在后特朗普时代抢占政治影响力。

至于民主党，虽取得远超预期的巨大胜利，接下来还必须思索如何善用国会主导权，并努力弥合党内分歧。

特朗普则料会穷尽一切手段施展行政大权，强行推进他认为能给自己的政治遗产增光的项目。

或让世界更有底气 对抗特朗普强硬贸易措施

分析员认为，美国中期选举结果意味着特朗普的权力，特别是在伊朗问题上的决策权将受到制约，而共和党败选或会给世界更大的底气，对抗特朗普的强硬贸易政策。

不过，部分外国官员也警告，特朗普经此政治重挫，恐会在余下两年任期作出更多报复性破坏行动。

伊朗首席谈判代表、议会议长卡利巴夫周三（4日）形容，美国选民投下了反对战争的一票。但伊朗最高领袖穆杰塔巴指出，任何指望美国政策会因选举结果而转向的人“大错特错”，党派或派系更迭，难以改变美国霸权体制行为。

法国财长莱斯屈尔说：“在国际事务上，仍是他（特朗普）说了算。大家都知道这位美国总统有多难以捉摸。”

日本内阁秘书长木原稔则强调，无论选举结果如何，日美都将继续紧密合作，持续提升日美同盟高度。

克里姆林宫则希望选举结果不会影响特朗普推动俄乌和平的努力。