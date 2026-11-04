美国民主党在中期选举掀起“蓝潮”，不仅夺回国会参众两院控制权，还接连攻下共和党多个传统票仓。美国总统特朗普虽然表示接受选举结果，愿与民主党合作，却也扬言动用否决权。受访学者认为，特朗普可能成为一只“愤怒的鸭子”，未来两年华府的政治角力恐更加激烈。

一、这是一场“政治海啸”吗？

美国星期二（11月3日）举行中期选举，民主党不仅在关键摇摆州取得胜利，更深入共和党的传统票仓，扭转多个州的政治版图。

2024年总统大选，特朗普在得克萨斯州和南卡罗来纳州都以超过10个百分点的优势胜出，但这两个州的参议院议席如今双双被民主党攻下。民主党还在堪萨斯州取得自1932年以来的首场参议院选举胜利。

民主党的支持率在不同收入水平及教育背景的地区均取得进展。一些成功连任的共和党众议员，胜选优势也明显收窄。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员兼美国项目协调员洪友任告诉《联合早报》，民主党这次的胜利不仅限于国会选举，也延伸至州长选举，就连共和党长期执政的得州，州长宝座也易手，足以称为一场“政治海啸”。

二、特朗普会成为“跛脚鸭”吗？

明年1月新一届国会就任后，民主党将掌握国会立法议程和拨款谈判的主导权。民主党控制的参议院，也能阻挡总统提名的高级官员和联邦法官人选。

不过，总统仍握有立法否决权，国会若要推翻否决，须在参众两院分别取得三分之二的多数票支持。即使重大内政立法受阻，特朗普仍可运用总统的行政权推进政策。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院美国项目副研究员曾宪安指出，特朗普在首个任期就曾宣布国家进入紧急状态，调拨军方经费修筑美墨边境墙，从而绕过国会在相关拨款上的阻力。

他说：“特朗普更可能成为一只‘愤怒的鸭子’，而非传统的‘跛脚鸭’。”

三、美国对华政策会转向吗？

受访学者普遍认为，美中战略竞争是华府少数具有跨党共识的议题，政策大方向料将延续。

悉尼大学美国研究中心美国政治与外交政策副教授史密斯（David Smith）说，民主党在限制中国获取先进技术，以及维护台湾安全等问题上，甚至可能比共和党更加强硬。

洪友任则预料，民主党主导的国会不仅将推动贸易、关税和科技限制方面的严厉立法，也会促请当局落实此前延宕的对台军售案。

四、亚细安的回旋空间会扩大吗？

由于美国总统仍掌握主要外交决策权，曾宪安认为，华府要求伙伴在美国和中国之间“选边站”的压力，不大可能因这场选举而改变。

洪友任指出，稳定的美中关系有利于亚细安国家在两个大国的战略竞争中周旋，但前提是北京和华盛顿都认可，以规则为基础的国际秩序具有重要意义。

乔治华盛顿大学公共领导卓越中心高级研究员科菲尔德（Michael Cornfield）则认为，美国在全国层面的新政策方向，至少还要几个月才会逐渐明朗，区域国家不妨放慢脚步，先观察。

五、这为2028年总统大选埋下什么伏笔？

这场蓝潮的影响不仅限于特朗普剩余两年的任期，也可能重塑2028年总统大选的竞争格局。

39岁的佐治亚州参议员奥索夫（Jon Ossoff），在这个2024年总统大选中支持特朗普的摇摆州以明显优势胜选连任，让外界对这名民主党新生代人物可能参选下届总统的猜测升温。

佐治亚州民主党参议员奥索夫星期二（11月3日）赢得连任后，在亚特兰大举行的选举夜集会上向支持者挥手致意。（路透社）

特朗普根据美国宪法不得再度竞选连任，共和党接下来势必面对接班布局的问题。

洪友任认为，被视为有意角逐总统宝座的副总统万斯和国务卿卢比奥等，都必须重新盘算是否要与特朗普保持距离，以及保持多远的距离。