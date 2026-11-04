（华盛顿综合电）民主党紧抓美国选民对生活负担在特朗普总统任内日益沉重的不满，在中期选举横扫多个共和党盘踞多年的堡垒，一举夺得国会参众两院的控制权。

据美联社截至新加坡时间周三晚间10时30分的估计，民主党已在参议院掌控了54个议席，超越共和党的44席和过半所需的51席；在众议院，民主党取得228席，超越共和党的139席和过半所需的218席。

为民主党奠定参议院选战胜利的是堪萨斯、得克萨斯、南卡罗来纳、北卡罗来纳、艾奥瓦、俄亥俄和缅因这七个关键州，成功翻转了选民对共和党的支持，赢得七个议席。

当中，塔拉里科（James Talarico）预计在得州打败帕克斯顿（Ken Paxton），成为38年来首个赢得得州参议院议席的民主党人；汉密尔顿（Adam Hamilton）预计在堪萨斯州胜出，更是民主党1932年以来首次在这个州赢得参议院议席。

民主党得克萨斯州参议院候选人塔拉里科（右）和州长候选人希诺霍萨（Gina Hinojosa）双双打败共和党对手，两人在开票夜活动上举杯庆贺。塔拉里科将是得州38年来首名民主党参议员，希诺霍萨则将是得州历来首名拉丁裔州长。（法新社）

参院选战缔造多项记录

特朗普早前介入共和党的得州初选，拉下原任参议员科宁（John Cornyn），支持胜算较低且丑闻缠身的州检察长帕克斯顿，结果后者惨败。

特朗普的重要盟友格雷厄姆 （Lindsey Graham）7月骤逝后，他钦点格雷厄姆的妹妹达琳（Darline Graham）继承南卡的参院议席，结果也败给民主党挑战者安德鲁斯（Annie Andrews）。这也是民主党自1998年以来首次在南卡赢得参院议席。

在密歇根州，民主党左翼候选人赛义德（Abdul El-Sayed）打败获特朗普背书的罗杰斯（Mike Rogers），将成为美国首名出任参议员的回教徒。

另外，民主党的克帕帕斯（Chris Pappas）在新罕布什尔州胜选，将成为首名公开同性恋身份的男性参议员。

纽时：民主党或创1976年来最大选票胜利

在众议院选战中，民主党在印第安纳州、艾奥瓦州、弗吉尼亚州、得克萨斯州、新泽西州和宾夕法尼亚州等关键战场胜出，拿下至少19个原本由共和党掌控的议席。美国全国广播公司（NBC）估计，民主党最终有望取得255个众议院议席，超越共和党的180席。

共和党在中期选举惨败，支持者星期三凌晨在艾奥瓦州的一个聚会地点观看开票结果。（法新社）

虽然最终的计票结果和民主党在国会的多数优势都还待确定，《纽约时报》称，以截至星期三上午的计票走势看，这次中期选举预料将是美国任何一党自1976年以来在选举中取得的最大选票胜利。

民主党众议院少数党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）星期二（3日）晚间在华盛顿向支持者发言时说：“美国人民已发声表明，他们受够了极端主义，受够了腐败。他们要的是可为美国人服务的国会。”

民主党参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）也在华盛顿对记者说：“我们要告诉美国民众，缓解即将到来。”

民主党料积极调查特朗普政府

民主党预计大胜拿下国会两院，众议院少数党领袖杰弗里斯周二晚在华盛顿的选委会大本营与支持者同欢。（路透社）

美国新一届国会任期明年1月3日开启后，杰弗里斯预计将是首名非洲裔众议院议长。他已承诺，将推动一系列立法协助中低阶层民众解决生活负担问题，但并未表明民主党将第三次寻求弹劾特朗普。

民主党掌控国会两院以及属下的各个委员会后，预计将动用监督权力，积极调查特朗普政府涉及的贪腐指控、强势的移民执法，以及特朗普所做出的特赦。

预计在新一届国会担任众议院监督委员会主席的加西亚（Robert Garcia）发表声明警告特朗普政府：“赶紧聘请律师。”