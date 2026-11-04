紧抓生活负担课题 民主党横扫共和党强区夺回参众两院控制权
（华盛顿综合电）民主党紧抓美国选民对生活负担在特朗普总统任内日益沉重的不满，在中期选举横扫多个共和党盘踞多年的堡垒，一举夺得国会参众两院的控制权。
据美联社截至新加坡时间周三晚间10时30分的估计，民主党已在参议院掌控了54个议席，超越共和党的44席和过半所需的51席；在众议院，民主党取得228席，超越共和党的139席和过半所需的218席。
为民主党奠定参议院选战胜利的是堪萨斯、得克萨斯、南卡罗来纳、北卡罗来纳、艾奥瓦、俄亥俄和缅因这七个关键州，成功翻转了选民对共和党的支持，赢得七个议席。
当中，塔拉里科（James Talarico）预计在得州打败帕克斯顿（Ken Paxton），成为38年来首个赢得得州参议院议席的民主党人；汉密尔顿（Adam Hamilton）预计在堪萨斯州胜出，更是民主党1932年以来首次在这个州赢得参议院议席。
参院选战缔造多项记录
特朗普早前介入共和党的得州初选，拉下原任参议员科宁（John Cornyn），支持胜算较低且丑闻缠身的州检察长帕克斯顿，结果后者惨败。
特朗普的重要盟友格雷厄姆 （Lindsey Graham）7月骤逝后，他钦点格雷厄姆的妹妹达琳（Darline Graham）继承南卡的参院议席，结果也败给民主党挑战者安德鲁斯（Annie Andrews）。这也是民主党自1998年以来首次在南卡赢得参院议席。
在密歇根州，民主党左翼候选人赛义德（Abdul El-Sayed）打败获特朗普背书的罗杰斯（Mike Rogers），将成为美国首名出任参议员的回教徒。
另外，民主党的克帕帕斯（Chris Pappas）在新罕布什尔州胜选，将成为首名公开同性恋身份的男性参议员。
纽时：民主党或创1976年来最大选票胜利
在众议院选战中，民主党在印第安纳州、艾奥瓦州、弗吉尼亚州、得克萨斯州、新泽西州和宾夕法尼亚州等关键战场胜出，拿下至少19个原本由共和党掌控的议席。美国全国广播公司（NBC）估计，民主党最终有望取得255个众议院议席，超越共和党的180席。
虽然最终的计票结果和民主党在国会的多数优势都还待确定，《纽约时报》称，以截至星期三上午的计票走势看，这次中期选举预料将是美国任何一党自1976年以来在选举中取得的最大选票胜利。
民主党众议院少数党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）星期二（3日）晚间在华盛顿向支持者发言时说：“美国人民已发声表明，他们受够了极端主义，受够了腐败。他们要的是可为美国人服务的国会。”
民主党参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）也在华盛顿对记者说：“我们要告诉美国民众，缓解即将到来。”
民主党料积极调查特朗普政府
美国新一届国会任期明年1月3日开启后，杰弗里斯预计将是首名非洲裔众议院议长。他已承诺，将推动一系列立法协助中低阶层民众解决生活负担问题，但并未表明民主党将第三次寻求弹劾特朗普。
民主党掌控国会两院以及属下的各个委员会后，预计将动用监督权力，积极调查特朗普政府涉及的贪腐指控、强势的移民执法，以及特朗普所做出的特赦。
预计在新一届国会担任众议院监督委员会主席的加西亚（Robert Garcia）发表声明警告特朗普政府：“赶紧聘请律师。”