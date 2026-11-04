（华盛顿综合电）从得克萨斯州选出首名拉丁裔州长、佐治亚州诞生美国首名黑人女州长，到新墨西哥州迎来首名原住民女州长，美国中期选举接连创造历史。选民对特朗普政府的不满，推动民主党在国会及多个共和党传统票仓掀起“蓝潮”，少数族裔、女性及性少数群体候选人的胜利，更折射出美国政治日益多元的趋势。

民主党星期二（11月3日）不仅夺回国会参众两院控制权，还在得克萨斯州、佐治亚州、俄亥俄州和艾奥瓦州等共和党长期占优势的州赢得州长选举，有望20年来首次掌握全美过半州长职位，为制衡特朗普第二任期的施政议程增添筹码。

美国非营利组织State Voices首席战略官希布勒形容，这次中期选举是选民“对仇恨与分裂的强烈否定”。

得州首名拉丁裔州长 打破共和党30年垄断

少数族裔和女性候选人也为这次中期选举创下多项历史记录。其中，得州民主党候选人希诺霍萨（Gina Hinojosa）击败寻求第四个任期的共和党籍州长阿博特，成为得州首名拉丁裔州长，结束共和党长达30多年的执政。

现年52岁的希诺霍萨原本被视为胜算不高的候选人，竞选资金远逊于阿博特，但她凭借敢于挑战权势的民粹主义竞选策略，猛烈抨击人工智能数据中心建设及政府贪腐问题，争取到选民的支持。

佐治亚州美国首名黑人女州长诞生

佐治亚州前亚特兰大市长博顿斯（Lance Bottoms）击败共和党候选人、亿万富豪杰克逊，成为美国历史上首名黑人女州长，也让民主党时隔20多年重新掌握佐治亚州长职位。佐治亚州历来83名州长都是白人男性。

博顿斯的胜利也标志着佐治亚州政治格局的重大转变。黑人选民一直是民主党联盟的核心力量，协助民主党将这个原本由共和党掌控的州，逐渐转变为全国选举中的政治战场。

美国全国州长协会副主席、马里兰州州长摩尔（Wes Moore）形容，今年有如此多黑人候选人角逐州长职位，是“独特的历史时刻”。但他强调，这不应只是值得喝彩的成就，更应成为推动政治多元化的契机，让不同背景的候选人角逐州长职位成为常态。

美国首名原住民女州长诞生 民主党巩固新墨西哥州优势

美国前联邦众议员兼内政部长哈兰德（Deb Haaland）击败共和党候选人赫尔，拿下新墨西哥州，成为美国首名原住民女州长。哈兰德是拉古纳普韦布洛（Laguna Pueblo）部族成员。

她的胜选进一步巩固民主党在新墨西哥州的优势。这个州过去曾在两党之间摇摆，但近年来政治立场逐渐偏向民主党。

俄亥俄州首名女州长诞生

俄亥俄州民主党候选人阿克顿（Amy Acton）击败共和党人拉马斯瓦米，成为这个州的首名女州长，也是民主党自2006年以来首次赢得当地州长选举。

投票人数与竞选开支创新高

另一方面，根据佛罗里达大学选举实验室的数据，本届中期选举有超过6170万选民提前投票，创下历届中期选举纪录。

美国全国公共广播电台（NPR）报道，黑人、年轻人等传统民主党支持群体投票踊跃，助推民主党胜选。

选举开支也创新高。根据追踪政治献金的非营利组织OpenSecrets数据显示，本届中期选举总开支达119亿美元（约152亿新元），远高于2022年的89亿美元。

尽管共和党获得更多外围政治资金支持，但民主党参众两院候选人的竞选开支仍比共和党多出8亿美元。