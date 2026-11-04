美国中期选举结果出炉，共和党大败。对此，日本政府内部虽有“早有预料”的冷静看法，但也传出不安的声音，并正密切关注特朗普政权的后续动向。有报道透露，目前高市政府最关心的，是特朗普总统在即将于中国举行的亚太经合组织（APEC）会议上将扮演何种角色，以及他会否为转移国内政局混乱的视线，而大打“中俄牌”。

要求匿名的一位日本前外长做出严峻评估，认为此次败选“不仅会导致特朗普丧失号召力，美国在国际社会的影响力恐怕也会随之下降”。

《产经新闻》分析称，共和党败选使特朗普沦为“跛脚鸭”总统。在此背景下，他可能会试图通过外交途径寻找突破口。11月18日至19日在中国举行的APEC领导人非正式会议期间，美中俄三国领导人可能举行会晤。对于目前与中俄关系处于冷淡期的日本而言，美国若过度向中俄示好，无疑会让日本感到芒刺在背。

日本内阁秘书长木原稔在星期三（11月4日）的记者会上，虽对美国选举结果不予置评，但强调：“日美同盟对日美双方而言至关重要。当前国际局势动荡，不确定性日益增加，我们将进一步深化日美同盟。”

一位外交部高官也强调，鉴于首相高市早苗已与特朗普建立起个人关系，“包括安全保障在内，日美同盟不会受到影响”。

特朗普和共和党选举失利的消息传出来后，日本国内有人调侃高市“押错宝”，但也不乏肯定高市做法明智的声音。

《读卖新闻》发表署名文章点评称：“高市与特朗普的信赖关系，是日本外交最大的资产。”该报指出，无论何时，一旦日美同盟出现动摇，日本都将被迫在“自主防卫”与“向中国妥协”之间做出抉择。为避免陷入这种两难境地，时刻维护好对美关系至关重要。

一直以来，特朗普在经济与安保两方面都对日本提出了苛刻要求。有分析指出，在安全方面，特朗普接下来可能会向高市加倍施压。此前，他曾要求盟国将国防开支占国内生产总值（GDP）的比重提升至3.5%。

日本政府计划于年底修订包括《国家安全保障战略》在内的三份安保文件。消息人士透露，考虑到财政状况等因素，当局在文件中或许不会明确将“3.5%”列为未来五年的硬性目标。届时，高市政府在这一课题上如何与特朗普周旋，将成为观察日美同盟发展的一大看点。