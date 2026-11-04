美国总统特朗普领导的共和党在中期选举中失利，数千人聚集在前美国驻德黑兰大使馆外，举行一年一度的反美集会。

法新社报道，大批民众星期三（11月4日）在聚集在前美国驻德黑兰大使馆外，不少人挥舞着伊朗国旗，并举着谴责华盛顿和以色列的横幅。示威者也高喊“美国去死”和“以色列去死”等口号。



其中一张横幅将特朗普描绘成一只沾满血迹的斗牛犬，被一个类似以色列总理内坦亚胡的恶魔般的人物拴着。



其他人则呼吁为被杀害的最高领袖哈梅内伊报仇，哈梅内伊是在二月底引发地区战争的美以袭击中丧生的。



人群上方矗立着一幅巨型展示牌，上面写着：“伊朗人民决定代价。”

展示牌旁，一排黑色石油桶铺展在世界地图上，象征战争爆发、伊朗掌控重要航运通道霍尔木兹海峡以来，能源价格大幅飙升。

40岁的马哈茂德哈尼参加这场集会，以纪念1979年美国大使馆遭占领及随后发生的人质危机。他说：“美国多年来一直折磨我们，但始终无法对伊朗怎么样。”

她说：“我们并不乐见油价飙升。但想到我们终于不必再独自承受这种折磨，心里还是有些宽慰。多年来，只有我们独自承受制裁带来的苦难。”

德黑兰宣称掌控霍尔木兹海峡，扰乱这条全球最重要能源运输咽喉之一的航运。作为回应，华盛顿对伊朗港口实施海上封锁。

62岁的布料生产商海达里认为，油价上涨“影响了美国选民的投票”。

他说：“当欧洲和美国联合起来对付我们时，我们就必须动用自己的筹码，也就是关闭霍尔木兹海峡……我们别无他法，只能让各国人民亲身感受到后果，以此向他们的政府施压。”

不过，他怀疑美国选举结果是否真的会改变普通伊朗人的处境。

42岁的公务员穆罕默德也持相同看法。他说：“我认为，无论是民主党还是共和党执政，对我们来说都没有区别。遗憾的是，美国政府对待伊朗人民的方式，过去50年来始终没有改变。”

伊朗每年举行的这场集会，是为了纪念1979年11月的事件。当年，伊斯兰革命推翻由美国支持的伊朗国王巴列维，数月后发生了大使馆遭占领事件。

激进的伊朗学生攻占美国驻德黑兰大使馆，扣押52名美国人长达444天。美伊两国后来于1980年断绝外交关系。

此后，伊朗当局将这一纪念日变成每年一次的反抗活动，以表达对他们所称的西方“傲慢”的不满。