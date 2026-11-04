（华盛顿/德黑兰综合电）尽管此前表态将在中期选举后恢复对伊朗的武力打击，美国总统特朗普近几天一直试图淡化这个威胁，让外界聚焦由卡塔尔斡旋的调解方案能否取得突破。不过，美伊两国仍剑拔弩张，均做好了战争随时可能再次爆发的准备。

特朗普星期二（11月3日）在中期选举投票期间接受英国《金融时报》采访时说，目前没有立即打击伊朗的计划，并称对目前美伊对峙的局势感到满意，“我们看起来正在得到想要的一切”。

不过他也说，如果有需要，美军已做好随时战斗的准备，“我们枪上膛、弹入库，但或许没这个必要”。

报道指出，如果特朗普对共和党选情的乐观估计落空，他对美伊对峙的论调可能会像以往一样再次突然大变。

特朗普星期三（4日）晚接受美国媒体采访时，共和党已在中期选举中尝到败果。他坦言伊朗战事在一定程度上影响了共和党的表现，却直言不后悔发动这场战争。

他在接受福克斯新闻采访时说：“人们明白我对伊朗采取的行动有多重要……你不能让头号恐怖主义赞助国拥有核武器。要知道，它是世界上最危险的国家，而我们几乎把他们彻底摧毁了。这项工作还没收尾，也许我会把它做完，也许不会。”

伊朗军方此前已多次警告，若美国再次发动袭击，战争将会进一步扩大。

近几周来，由卡塔尔和巴基斯坦斡旋的美伊谈判一直在密切进行中。彭博社引述知情的外交官报道，美伊正在审议卡塔尔调解方提出的新方案，卡塔尔预计将在两天内收到双方的反馈。

不过，两国仍存在重大分歧：德黑兰要求华盛顿解除对港口的封锁并放宽制裁，华盛顿则要求德黑兰在核活动上作出让步。

呼吁发展核武在伊朗成主流

与此同时，随着美伊战争的不断延烧，伊朗政教界要求发展核武、退出《不扩散核武器条约》的呼声，正从边缘的强硬派立场成为主流。

美国《纽约时报》引述区域分析人士指出，伊朗前最高领袖哈梅内伊的策略一直是让伊朗的核意图保持模糊，希望在不实际成为拥核国的情况下，吓阻针对伊朗的袭击。但这种做法没能阻止以色列和美国对伊朗发动战争。

伊朗问题分析师沙巴尼（Mohammad Ali Shabani）直言，这甚至造成了伊朗现在进退维谷的局面：“他们为了一颗自己根本没有的原子弹付出了代价。现在人们普遍觉得，除非你拥有这种终极武器，否则随时都可能任由美国乃至以色列宰割。”

伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊上周承认，伊朗领导人正在讨论，如果再次爆发战争，是否还要维持现有的核政策。

主张克制的人担心此举会激怒美以，在核武器没有研发成功之前带来更大的威胁。

但华盛顿智库国际政策中心伊朗问题专家图西（Sina Toossi）指出，这些人需要解释“伊朗保持在核门槛以下究竟得到了什么好处”。他也说，若美国发动新一轮袭击，可能反而会强化伊朗内部支持发展核武器的论点。