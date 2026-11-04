朝鲜周三上午向东海发射多枚近程弹道导弹，并首次公开疑似万吨级巡洋舰的建造画面，展示强化海上核打击能力的决心。此次发射正值美国中期选举之际，也是朝鲜劳动党总务部长金与正释放对美对话信号后仅数小时。分析认为，平壤一面为朝美对话保留空间，一面展示军事实力，试图在未来谈判中争取主动权。

韩国联合参谋本部周三（11月4日）说，韩军当天上午侦测到朝鲜从咸镜南道宣德一带向东海发射数枚导弹。韩美情报部门从发射准备阶段起便密切监视，并在发射后立即展开追踪。

据悉，导弹飞行距离不足300公里。近一个月来，朝鲜累计发射超过20枚导弹，其中包括10月29日发射的10多枚短程弹道导弹，显示其近期军事活动明显趋于频繁。

同时，朝鲜媒体4日公开金正恩视察核心军用造船基地南浦造船厂的画面，首次展示一艘正在建造的大型军舰。照片可见舰体底部结构及疑似水下声呐装置。结合金正恩今年6月宣布建造万吨级巡洋舰的计划，外界推测这可能是朝鲜新型万吨级战舰。

朝中社4日公开金正恩视察核心军用造船基地南浦造船厂的画面，首次展示一艘正在建造的大型军舰。（路透社）

金正恩当时宣布，将在新五年规划期间每年建造两艘大型水面舰艇，包括万吨级巡洋舰。此次视察时，他对新舰规模表示满意，强调必须以实力遏制地区敌对势力的威胁。

韩国国防安全论坛秘书长申钟佑分析，新舰可能搭载配备战术核弹头的远程巡航导弹，以增强对敌方舰队及陆上目标的打击能力。不过，新舰的实际作战性能仍有待验证。

值得关注的是，导弹发射前数小时，金与正连续第二天就全球最大加密货币交易所币安的黑客事件向美国喊话。她继2日否认美国联邦调查局有关朝鲜涉案的指控后，再次批评美方释放敌对信号，并称朝方正重新审视对美立场。

不过，金与正强调：“维护和平的选项显然包括对话，但对话并不一定符合国家利益。”外界解读，这意味着平壤并未关闭对话大门，却可能将解除制裁等作为重启谈判的条件。

梨花女子大学教授朴元坤指出，币安失窃案涉及金额庞大，可能引发进一步制裁，朝鲜若有意与美国对话，便不希望此事成为谈判障碍。

朝鲜曾在2022年美国中期选举及2024年总统选举前后发射导弹。分析认为，此次军事行动也可能意在向华盛顿传递政治信号。

专家分析认为，随着共和党在美国中期选举中失利，特朗普可能更积极寻求外交突破，试图通过重启朝美首脑会谈取得外交成果，为任期留下政绩。朝鲜则可能借机试探美方让步空间，争取更有利的谈判条件。