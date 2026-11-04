伊朗最高领袖穆杰塔巴警告，如果美国恢复对伊朗发动攻击，中东战争将扩大。他也驳斥外界对美国中期选举重挫总统特朗普后，华盛顿可能调整对伊政策的期待。

法新社报道，穆杰塔巴星期三（11月4日）在书面声明中说：“那些仍对霸权体系的行事方式可能因党派或派系轮替而发生改变抱有哪怕一丝希望的人，以及那些以为向美国作出让步就能劝阻美国敌视伊朗人民的人，都大错特错。”

他也警告，伊朗对霍尔木兹海峡实施管控、打击美国在地区内的军事基地等行动，是对美国侵略行径的回应。如果侵略行为再次发生，回应的规模将大幅扩大。

他称，当前霍尔木兹海峡的局势，“不仅标志着美国不可战胜神话的破灭，也暴露出依赖外部力量的政府自身的软弱”。

穆杰塔巴强调，伊朗不会通过对美国让步换取其改变对伊政策，伊朗必须坚持推动国家全面发展，通过增强综合实力、维护国家团结和社会凝聚力，形成足以遏制外部侵略的威慑能力。

穆杰塔巴于今年3月在父亲、前任最高领袖哈梅内伊于美以空袭中身亡后接掌最高领袖职务。此后，他尚未公开露面，一直通过书面声明传达讯息。

特朗普近期多次威胁重启对伊朗的战争，以色列总理内坦亚胡也发表类似言论。不过，特朗普星期二（11月3日）在中期选举中遭遇重大挫败，共和党将失去对国会的控制权。选举结果可能限制特朗普推行施政议程的能力，但他仍有权下令发动新的军事打击。

较早前，伊朗与美国谈判的首席谈判代表卡利巴夫说，美国选民在中期选举中投票反对战争。

他在社交媒体X发文说：“无论是出于良知，还是因为生活成本，美国人都说了‘不要战争’，我们认同这一讯息。”

卡利巴夫说：“如果美国政府为了迎合国际上的幕后操纵者和讹诈者，而背弃本国人民的意愿，就会明白我们的‘不’将带来一场噩梦。”

伊朗司法总监埃杰伊也对选举结果表示欢迎，称特朗普在军事和政治上都“遭到击败”。

伊朗伊斯兰革命卫队总司令的一名顾问也警告，如果海湾国家允许美国从其境内对伊朗发动攻击，伊朗的报复行动将不再局限于美国军事基地，而伊朗将采用“新理论和新技术”回应美国或以色列的任何行动。

这场战争在美国国内并不受欢迎。战争导致能源价格飙升，进而推高生活成本，引发民众不满。

特朗普星期二承认，伊朗战争可能是共和党败选的原因之一。

特朗普接受福克斯新闻频道访问时说：“我认为，部分原因是伊朗问题，但与此同时，人们也明白我所做的一切有多重要。”

美国星期二对位于霍尔木兹海峡的格什姆岛发动攻击。伊朗国家媒体报道，当地短时间内连续发生五次爆炸。

特朗普向美国媒体说：“他们建了一座防空设施……设施刚建成，我们昨晚就漂亮地把它摧毁了。”不过，他将这次行动形容为“一次小规模攻击”。