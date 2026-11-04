以色列中央选举委员会正式公布议会选举结果，现任总理内坦亚胡领衔的执政阵营获得53席，以色列国防军前总参谋长埃森科特领衔的反对派阵营则获得48席，两大阵营均未达到单独组阁所需的61席门槛。

新华社报道，中央选举委员会星期三（11月4日）作出上述宣布。根据选举结果，在以色列议会120个席位中，不属于任何阵营、但反对现任政府的阿拉伯裔政党共获得19席。新政府组建前景仍存在较大不确定性。

当天，以色列中央选举委员会主席、最高法院法官索尔贝里向总统赫尔佐格正式提交选举结果。根据以色列法律，赫尔佐格将于当天晚上开始与各党派协商，听取他们对总理人选的推荐，并授权一名议员尝试组建新政府。

赫尔佐格呼吁，各党派在竞选承诺上作出妥协，避免再次举行选举，推动组建稳定政府。他说，这次选举没有明确赢家，各党派需要展现创造力、勇气和善意。

他也警告说，以色列当前面临的挑战十分严峻，其中一些问题亟须采取行动。

针对近期有关选举结果合法性的质疑，索尔贝里强调，这次选举依法正常举行，选举结果反映了选民意愿。

尽管针对“外国干预选举”一说的调查仍在进行中，中央选举委员会仍批准选举结果。索尔贝里说，相关指控尚未得到证实，不构成推迟正式公布选举结果的理由。

以色列选举不存在舞弊

另外，以色列中央选举委员会说，以色列日前举行的议会选举中不存在舞弊行为，没有任何证据表明选举的公正受到损害。

以色列10月27日举行议会选举。内坦亚胡领导的右翼政党利库德集团隔天称，阿拉伯裔政党在议会选举中存在舞弊行为，涉嫌以非法手段“窃取”选票。国家安全总局等部门随后展开调查。