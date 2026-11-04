出口民意调查显示，大量黑人和西班牙裔选民在2024年大幅支持美国总统特朗普后，又重返民主党阵营。



彭博社报道，美联社和主要电视网络进行的综合出口民意调查显示，只有9%的黑人选民和35%的西班牙裔选民支持共和党。相比之下，2024年的同类出口民调显示，支持特朗普的黑人选民占13%，拉丁裔选民则占46%。

共和党在白人选民中的选票比例也有所下降，从2024年的57%，下降到今年的51%。

民主党的投票率也发挥了作用。从全国范围来看，前副总统哈里斯在中期选举中的支持率，比特朗普的支持率高出三个百分点，尽管她在2024年的总统选举中以1.5个百分点的差距落败。



美国有线电视新闻网（CNN）公布的出口民调显示，无党籍选民，甚至部分特朗普的支持者，也促成这次选举结果。

约7%的特朗普支持者称，他们在国会选举中投票支持民主党候选人；相较之下，只有2%的哈里斯支持者投票支持共和党。无党籍选民则以17个百分点的差距倾向民主党。

特朗普的支持者转投民主党，在几场备受瞩目的参议院选战中可能发挥更大的作用。2024年支持特朗普的选民中，有11%在这次选举中分别投票支持民主党候选人，包括南卡罗来纳州的安德鲁斯和得克萨斯州的塔拉里科。

《纽约时报》的选民趋势分析显示，全美各地选民以及参议院关键选区的选民，几乎一致转向支持民主党。

《纽约时报》估计，民主党在全国众议院选举普选票中的领先幅度预计约为13个百分点。这将是至少半个世纪以来，两党在国会选举中取得的最大领先幅度。相关估算依据选民登记资料、选举夜各投票区的计票结果及民调数据得出。

《纽约时报》的选民趋势分析也显示，各年龄层选民今年都转向支持民主党。即使是65岁以上、向来可靠地支持共和党的选民，今年也出现了这一趋势。另一向来是共和党票仓的群体——没有大学学历的白人选民，今年也转而支持民主党。