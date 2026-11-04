美国中期选举中，有四个州选出首名黑人州长，创下新纪录。

《纽约时报》报道，星期二（11月3日）的中期选举中，有四名黑人州长当选，分别来自佐治亚州、佛罗里达州、威斯康星州和内华达州。

在佐治亚州，民主党籍的波特姆斯（Keisha Lance Bottoms）当选州长。她曾担任亚特兰大市长，也是美国历史上首名当选州长的黑人女性。波特姆斯将自己定位为抵御总统特朗普政策的屏障，成功凝聚佐治亚州民主党选民的支持。

共和党籍联邦众议员唐纳兹（Byron Donalds）当选佛罗里达州州长。（法新社）

佛罗里达州则由共和党籍联邦众议员唐纳兹（Byron Donalds）当选州长。唐纳兹是美国首名当选州长的黑人共和党人。竞选期间，他投入大量精力争取通常支持民主党的黑人选民。他是特朗普的坚定盟友，2020年首次当选联邦众议员。他承诺解决佛罗里达州房产税高昂的问题、精简政府机构，并推动扩大该州的择校选择。

民主党籍的克劳利（David Crowley）成为威斯康星州首名黑人州长。（路透社）

威斯康星州也选出首名黑人州长，即民主党籍的密尔沃基县行政长官克劳利（David Crowley）。曾任州众议员的克劳利走出一条中间路线，展现出愿意与共和党合作的政治立场。他的竞选重点聚焦该州工薪阶层选民面对的问题，包括生活成本高涨。

在内华达州，民主党籍州检察长福特（Aaron Ford）击败现任州长、共和党籍的隆巴多（Joe Lombardo）。

民主党籍州检察长福特（Aaron Ford）获选内华达州州长。（法新社）

此前，美国历史上只有三名黑人州长，分别是弗吉尼亚州的怀尔德（L. Douglas Wilder），他于1989年当选州长；马萨诸塞州的帕特里克（Deval Patrick）于2006年当选；马里兰州的摩尔（Wes Moore）则于2022年当选，并在星期二成功连任。