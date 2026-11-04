欧洲信用评级机构Scope Ratings指出，民主党在美国中期选举中大获全胜，对美国的主权信用评级有正面影响。

路透社报道，Scope Ratings负责主权及公共部门评级的执行董事西弗特（Eiko Sievert）星期三（11月4日）说，民主党同时掌控众议院和参议院，加上美国总统特朗普迅速接受共和党败选的结果，证实美国“制衡机制”的韧性。

Scope指出，白宫与国会之间的权力分配在一定程度上重新取得平衡，对美国信用评级有利，也支撑该机构给予美国的AA-评级及“稳定”的评级展望。

与其他评级机构相比，Scope对美国的评级尤其审慎。AA-比最高评级低三个级别。

展望未来，由民主党掌控的国会将堵住特朗普政府大部分立法途径，提高年度预算谈判的难度，并大幅限制政府落实国内政策议程的能力。

尽管如此，Scope预计，美国整体财政政策方向不会出现重大变化，财政赤字仍将维持在国内生产总值（GDP）的约7%至8%。

不过，随着拨款及债务上限谈判可能变得更加漫长，增加财政政策落实的难度和不确定性。

随着公共债务持续增加，利息支出占联邦政府收入的比重不断上升，美国债务的可持续性及财政治理压力，仍是影响主权信用评级的关键因素。

Scope预计，美国债务占GDP的比率将从去年的124%，上升至2031年的约145%，仅次于日本，在发达经济体中居第二高。

Scope是欧洲中央银行用于评估抵押品的五家信用评级机构之一，也是其中唯一一家总部设在欧洲的机构。