继欧洲多个国家的超市冰箱遭到网络攻击后，法国血库也遭到攻击，但当局称储存的血液未受到影响。

路透社报道，法国卫生部星期三（11月4日）说，法国血液机构（EFS）多个地区的设施星期一（2日）遭到网络攻击，部分冷藏室的监控和控制系统受到波及，但储存在这些设施内的血液和相关物品并未受到损害。

声明指出：“目前情况已得到控制，并受到密切监测……由于设施配备监控和警报系统，加上事发后立即采取预防措施，得以保障血液的安全。”

据报道，这些冷藏设施原本存放血液样本，以及用于输血和制造药物的血浆袋，但系统温度设定被篡改，从摄氏零下30度变成摄氏110度。

当局目前正在展开调查，以查明这起事件的攻击手法、事发经过、可能受到影响的设备，以及相关设施安全恢复运作的条件和时间表。

在此事件发生之前，黑客星期一对欧洲八个国家的超市冰箱进行攻击，迫使商店扔掉大量食品，这与三周前席卷法国数十家超市的黑客事件类似。

法国银行遭网络攻击

法国阿凯亚互助信贷银行（Credit Mutuel Arkea）星期三也遭遇网络攻击，导致诈骗交易得以进行。报道称，涉及金额高达1亿3300万美元（约1亿7000万新元）。

这家银行是法国金融服务巨头互助信贷集团（Credit Mutuel）旗下、主要在法国西部经营的银行。银行说，网络攻击已“受到控制”，客户不会因此蒙受“任何财务损失”。

银行没有透露黑客如何发动攻击、幕后黑手是谁，也未证实实际损失金额。

阿凯亚互助信贷银行说：“我们的团队在发现攻击后立即采取行动，并基于预防考虑，决定暂停部分交易，以确保业务安全，防止进一步的诈骗活动。”

银行也说：“在完成最后阶段的检查和安全措施后，这些交易将在安全条件最完善的情况下尽快恢复。”

专门追踪区块链资金流向的独立调查员ZachXBT，本周早些时候在社交媒体账号上披露这起诈骗事件。区块链是支撑加密货币交易运作的技术系统。

这名匿名网络调查员说，被盗资金已通过多个在加密货币交易平台开设的账户转移。