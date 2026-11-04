有望出任美国众议院议长的民主党籍杰弗里斯对民主党在国会选举中取得“惊人胜利”感到振奋，并指出生活费高昂是这次中期选举的核心议题。

法新社报道，杰弗里斯（Hakeem Jeffries）星期三（11月4日）接受自由派新闻频道MS Now访问时说，选举结果反映选民对美国总统特朗普及“让美国再次伟大”（Make America Great Again，简称MAGA）运动的否定。

现年56岁的杰弗里斯是众议院少数党领袖，预计将在明年1月新一届国会开议时，成为首名领导众议院的黑人。他在访问中被主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）问及，是否曾想过民主党能在众议院435个议席中赢得250席。虽然这一数字尚未获得确认，但目前看来并非不可能。

杰弗里斯回答说：“我们有信心能够重新夺回众议院控制权，也相信有机会在特朗普的势力范围内赢得大量议席。”

不过，他说：“250席，甚至可能是255席，这个数字确实令人震惊。”

这名来自纽约布鲁克林的民主党人说，民主党不会把重点放在报复上，而是会兑现降低食品杂货、汽油、住房和医疗保健费用的承诺。

杰弗里斯于2023年接替佩洛西（Nancy Pelosi），出任众议院少数党领袖。他说：“美国人民不希望我们以牙还牙，而是希望我们为他们办实事，因为生活费实在太高。我们以降低生活费为竞选纲领，也凭借这一议题赢得选举。现在我们的责任就是以降低生活费为施政重点。”

特朗普已威胁动用总统否决权，因此即使民主党同时掌控众议院和参议院，仍有人质疑民主党能取得多大成果。

杰弗里斯提到，民主党提出的住房可负担法案今年7月在国会两院获得跨党派大比数通过。他认为，这项法案“有助于为下一届国会采取实际措施、降低高昂生活费奠定基础”。

特朗普拒绝签署这项法案，称它“乏善可陈”且“无关紧要”。不过，在宪法规定的10天期限届满后，法案未获总统签署仍自动生效。

杰弗里斯也把燃料和化肥成本上涨归咎于特朗普在伊朗发动鲁莽且代价高昂的战争，并指出成本上涨最终转嫁到食品杂货及其他商品价格上。

他说：“在新一届国会就任之前，总统尽早结束伊朗战争非常重要。”

针对特朗普总统任期内涉及财务不当行为的多项指控，包括加密货币投资项目和内幕交易等，杰弗里斯警告：“腐败是要付出代价的。”

他说：“在追究责任方面，我们有责任查明事实、依法办事、以宪法为准绳，让结果顺其自然，并确保违法者受到应有的追究。”