（旧金山综合电）美国旧金山联邦储备银行发布的研究显示，厄尔尼诺现象为美国整体经济前景增添了不确定性，可能会在明年推高美国物价和带动就业。

分析发现，历来厄尔尼诺出现时，往往会推高核心服务与食品的价格。旧金山联储的经济师日前在一份报告中说，当前厄尔尼诺可能导致今年4月至7月美国个人消费支出（PCE）价格水平，比常态高出约0.3个百分点。

如果厄尔尼诺在明年过渡为拉尼娜现象（La Nina），2027年个人消费支出通胀率（PCE inflation）可能因此额外上升一个百分点。拉尼娜与厄尔尼诺产生相反的影响，拉尼娜现象出现时，太平洋信风增强，而且太平洋沿岸海域的水温会降低。

研究报告指出，厄尔尼诺周期初期，物价上涨会较快影响消费者的钱包，但对劳动力市场的影响则需要更长时间才会显现。

在美国，厄尔尼诺带来的影响，包括会使北部部分地区冬季偏暖、南部降水偏多，以及减少大西洋飓风次数。美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的数据显示，目前的厄尔尼诺是属于极强的级别。

研究显示，厄尔尼诺现象出现的第一年，美国非农业就业人数通常不会受到明显影响，就业人数将在第二年显著增加。当气候改善，冬季偏暖会降低供暖需求，同时提高建筑业和农业的生产效率。