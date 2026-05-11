《联合早报》配合2026年美国中期选举在Zaobao.sg进行的民调结果显示，绝大多数受访读者对选后华盛顿政局深感忧虑，逾七成投票者认为，选举将加剧党派恶斗，导致美国既定政策更反复无常。

随着美国国会控制权争夺战白热化，《联合早报》配合选情展开为期两天的网络调查，询问公众“你认为美国中期选举会否改变美国既定政策走向？”截至调查结束，共有3163名用户参与，累计投下9328张选票。

统计数据显示，高达72.1%（6726票）的读者对美国选后政局持悲观态度，直指“会，党派恶斗加剧，政策更反复无常”；只有14.2%（1323票）认为大局稳定，主张“不会，两党核心利益一致，大政方针基本不变”。

此外，7.1%（660票）的读者抱持谨慎乐观态度，认为“会，国会制衡将使政策更有可预测性”；另有6.6%（619票）持观望态度，认为政策影响“不好说，取决于两党在参众两院的差距”。

美国中期选举尘埃落定，《联合早报》的小规模民调也结束了，但本报还将继续为读者报道、拆解和分析美国政治局势发展。