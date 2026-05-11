早报民调：逾七成受访者担忧美国选后党派恶斗 恐致政策反复无常
亚利桑那州菲尼克斯市马里科帕县选举中心的官员在忙着计算邮寄选票。 （彭博社）
《联合早报》配合2026年美国中期选举在Zaobao.sg进行的民调结果显示，绝大多数受访读者对选后华盛顿政局深感忧虑，逾七成投票者认为，选举将加剧党派恶斗，导致美国既定政策更反复无常。
随着美国国会控制权争夺战白热化，《联合早报》配合选情展开为期两天的网络调查，询问公众“你认为美国中期选举会否改变美国既定政策走向？”截至调查结束，共有3163名用户参与，累计投下9328张选票。
统计数据显示，高达72.1%（6726票）的读者对美国选后政局持悲观态度，直指“会，党派恶斗加剧，政策更反复无常”；只有14.2%（1323票）认为大局稳定，主张“不会，两党核心利益一致，大政方针基本不变”。
此外，7.1%（660票）的读者抱持谨慎乐观态度，认为“会，国会制衡将使政策更有可预测性”；另有6.6%（619票）持观望态度，认为政策影响“不好说，取决于两党在参众两院的差距”。
美国中期选举尘埃落定，《联合早报》的小规模民调也结束了，但本报还将继续为读者报道、拆解和分析美国政治局势发展。