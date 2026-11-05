美国总统特朗普说，尽管伊朗战争拖累共和党选情、痛失国会控制权，但他坚信这场战事依然完全值得。

特朗普星期三（11月4日）在华盛顿面对媒体询问时说：“关于伊朗，我们必须采取行动，而且我们仍在继续这么做。”

他坚称，为了阻止德黑兰拥有核武器，这场战事不可避免。“就这场战争而言，我所做的决定不会有任何改变。”

伊朗局势引发的国内汽油价格飙升，被普遍视为民主党在本次选举中大获全胜的关键因素。

美国副总统万斯同日早些时候在社交媒体直言，“我们败选的原因就是这场战争”。

对此，特朗普表示并不介意万斯的表态，但强调如果是自己亲自名列选票，“我们一定会赢”。

特朗普谈及选民反应时指出：“问题在于，那种热情无法转移。在造势集会上，民众展现出的狂热令人难以置信，但我们没能把对我的支持有效转移到其他候选人身上。”

此外，特朗普也排除撤换战争部长赫格塞斯的可能性。赫格塞斯一直是对伊朗采取强硬军事行动的核心支持者。

当被问及是否会考虑解除赫格塞斯的职务时，特朗普表明：“不会，我认为他干得非常出色。”