在经历中期选举惨败、失去国会控制权后，美国总统特朗普正面临来自共和党内空前的政策转向压力。然而，特朗普本人展现出强硬姿态，坚称这一结果并非对自身执政方向的否定。

在此次选举中，民主党重夺国会两院主导权，多名由特朗普亲自背书的关键候选人也遭选民否决。

随着任期步入后半段，共和党盟友与战略家纷纷呼吁特朗普整顿白宫人事与纪律，并撤回被视为败选症结的政策，尤其是持续了八个月的伊朗战事与关税措施。

资深共和党战略学者费赫里（John Feehery）直言，选情是一场“巨大的灾难”。“他必须彻底大换血，从现在起，他的‘跛脚’状态只会一天比一天严重。”

就连被视作潜在政治接班人的副总统万斯，也公开将失利归咎于伊朗战事，释放出刻意切割的信号。

党内分析认为，一旦党内确信特朗普对基本盘选民的号召力正在减弱，类似的自保之举势必更加普遍。

与外部压力相呼应的是白宫内部的动荡。一名匿名高级官员透露，幕僚团队正严阵以待离职潮、内阁改组以及民主党即将发起的国会调查风暴。

该官员坦言，“内部士气已跌至冰点”。选前六周的内部民调已对两院失守发出预警，但特朗普置若罔闻，“他根本不在乎，拒绝听取任何人的意见”。

除战事争议外，多项焦点民调显示，选民对特朗普将大量精力耗费在白宫宴会厅改建等事务上极度不满，党内顾问甚至警告这恐导致下届大选再次崩盘。

然而，特朗普星期三（11月4日）仍高调带领媒体视察工程现场，称翻修是他“放松的方式”。

白宫官方账号则同步发布照片，高调打出“特朗普依然是你们的总统”等针锋相对的标语，对抗意味浓厚。