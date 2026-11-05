美国中期选举结果揭晓，共和党遭遇惨重挫败。面对国会选情崩盘，共和党内部迅速出现问责声浪，并集中指向战争部长赫格塞斯。

美国有线电视新闻网（CNN）引述国会消息人士报道，众议院最快将于下周复会时，就弹劾这位五角大楼一把手的动议举行全院表决。

本次选举被共和党内部战略人士定性为“2008年级别的严重失利”，不仅痛失多处关键席位，更重挫该党未来数年的立法主导权。外界普遍认为，对伊朗军事行动直接冲击民调底线，通胀压力与中东战事久拖不决，引发选民强烈的反弹情绪。

尽管对伊动武命令由总统特朗普签署，但面对其尚余两年的任期，共和党领导层及多数议员仍极力避免公开与白宫切割。在此背景下，力挺伊朗战事的赫格塞斯成为党内转嫁民意压力的主要对象。

据多名共和党议员及幕僚透露，赫格塞斯此前严重高估美军在短期内取得决定性胜利的可能，却未向白宫提供明确的战后撤军路径，也未预警战事对国内政治经济的连锁冲击。

随着持续空袭未能迫使德黑兰妥协，军事行动已演变为长期消耗战，加剧美国民众的生活费负担。

美国副总统万斯星期三（11月4日）罕见发表声明承认，伊战是导致选举失利的根本原因，但他并未在声明中点名任何具体官员。然而，国会山内部对战争部的指责已彻底公开化。

肯塔基州共和党众议员马西（Thomas Massie）确认，计划在下周国会复会首日提出针对赫格塞斯的弹劾决议案。

多名共和党核心幕僚透露，鉴于大量同僚急于向选区选民交代，弹劾案极有可能在众议院获得跨派系支持并获表决通过。此举标志着中期选举失利已正式引爆共和党内部的分歧，并对五角大楼的领导层构成直接冲击。