盖茨警告：特朗普政府对AI缺乏监管 恐酿远超冠病的生物危机
微软联合创始人比尔·盖茨警告，当前最直接的风险来自不法分子利用人工智能工具制造生物武器或发动全网络攻击，尤其是部分所谓“开放”模型的安全防护极易被绕过。 （路透社档案照片）
微软联合创始人比尔·盖茨日前公开抨击特朗普政府在人工智能（AI）监管上的消极作为，直言这正将全球推向巨大险境。
在英国《金融时报》举办的“人工智能的未来”峰会上，盖茨指出，当前最直接的风险来自不法分子利用AI工具制造生物武器或发动全网络攻击，尤其是部分所谓“开放”模型的安全防护极易被绕过。
他强调，多国构建监管框架的努力正因白宫的不作为而停滞：“若无美国参与，行动收效甚微。究竟要发生多少悲剧，他们才会转变立场？”
面对技术狂飙，特朗普始终反对强力行政干预，不仅将二十国集团（G20）的AI准则斥为“全球主义阴谋”，更一味支持科技界自我监管。
对此盖茨驳斥称，面对多家巨头的市场竞争，行业自律根本无效，唯有政府出面才能破局。他敦促美方设立模型安全准则，并牵头在空气、污水及血液中建立大规模监测系统，以尽早阻截潜在感染。
盖茨还透露，OpenAI与Anthropic今年均将推出新模型，并在2027年迎来两项重大发布，“模型本身失控”正成为迫在眉睫的现实危机。
除呼吁强化第三方审计外，盖茨也倡议在AI颠覆社会的背景下对超级富豪加税，并加速推动AI赋能药物研发等医疗领域。