微软联合创始人比尔·盖茨日前公开抨击特朗普政府在人工智能（AI）监管上的消极作为，直言这正将全球推向巨大险境。

在英国《金融时报》举办的“人工智能的未来”峰会上，盖茨指出，当前最直接的风险来自不法分子利用AI工具制造生物武器或发动全网络攻击，尤其是部分所谓“开放”模型的安全防护极易被绕过。

他强调，多国构建监管框架的努力正因白宫的不作为而停滞：“若无美国参与，行动收效甚微。究竟要发生多少悲剧，他们才会转变立场？”

面对技术狂飙，特朗普始终反对强力行政干预，不仅将二十国集团（G20）的AI准则斥为“全球主义阴谋”，更一味支持科技界自我监管。

对此盖茨驳斥称，面对多家巨头的市场竞争，行业自律根本无效，唯有政府出面才能破局。他敦促美方设立模型安全准则，并牵头在空气、污水及血液中建立大规模监测系统，以尽早阻截潜在感染。

盖茨还透露，OpenAI与Anthropic今年均将推出新模型，并在2027年迎来两项重大发布，“模型本身失控”正成为迫在眉睫的现实危机。

除呼吁强化第三方审计外，盖茨也倡议在AI颠覆社会的背景下对超级富豪加税，并加速推动AI赋能药物研发等医疗领域。