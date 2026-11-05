科技巨头谷歌宣布，将预设对全美幼儿园至高中学生账号关闭旗下人工智能（AI）工具。此前，在各界对AI进入课堂的规范尚未达成共识之际，谷歌因激进推广相关功能而引发广泛批评。

调整生效后，Gemini、Classroom中的Gemini以及整合了AI的搜索功能都将设为停用状态，须由学校管理员手动开启。该举措将从美国逐步推向全球。

不过，此举也引发新的争议。由于谷歌已将AI深度融入核心搜索，学校若选择禁用AI，学生将彻底无法使用谷歌搜索。

谷歌教育业务副总裁菲利普斯（Chris Phillips）向《纽约时报》证实，若学校禁用AI，学生访问搜索时仅会收到该功能不可用的系统提示。

对此，纽约市长马姆达尼公开谴责，批评谷歌“企图利用垄断地位将AI强加给公立学校”。

谷歌目前在美国校园技术市场占据统治地位，其Classroom全球用户逾1亿5000万，Chromebook也是全美最普及的教学设备。

今年8月，谷歌向所有学生开放Classroom内置AI助教，引发政界高度关注，多名参议员曾致信质疑其预设开启的合理性。纽约与洛杉矶等大学区随后也相继推出限制措施。

面对批评，谷歌强调新规赋予学校更多自主权，旨在回应校方对学生依赖AI走捷径及教学把控力的关切。

洛杉矶联合学区则表示正在评估影响，并重申技术必须作为教学辅助、切实保护隐私，而非取代教师。