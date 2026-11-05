民主党在美国中期选举中全面收复参众两院失地，终结了行政与立法机关由单一党派把持的格局。由于不满白宫在未获授权下涉足海外冲突并推行单边制裁，据路透社梳理， 新一届国会多数党计划自明年1月起，围绕五大核心领域全面重塑美国外交政策走向。

遏制对伊军事行动

针对白宫未获国会正式授权对伊朗发起的军事行动，民主党拟通过削减国防专项拨款、暂缓关键人事任命等制衡手段，迫使白宫补办宪法审批手续，并强制涉事官员出席公开听证会接受质询。

重启对乌全面援助

针对此前叫停对乌克兰直接财政与军事援助、以及豁免对俄罗斯能源制裁引发的两党分歧，民主党掌控表决排期后将迅速重启援乌法案，并联合建制派共和党人争取三分之二多数，以推翻总统否决权。

重新审视对以军援

受加沙人道危机及以色列政府党派倾向影响，民主党内立场明显收紧。国会拟推动缩减每年38亿美元（约49亿新元）的基础军援规模，并重点暂停重磅航弹等进攻性杀伤武器的审批交付。

削减军费恢复外援

民主党将叫停1.5万亿美元的军费扩张案，并凭借国会法定拨款权，纠正白宫对海外援助资金的截留冻结，全面恢复多边国际发展项目拨款。

从严审查拉美干涉政策

针对近期在西半球的激进举措，包括在委内瑞拉采取的高压行动、对古巴的单边制裁，以及对拉美多国内政的干预，民主党已着手筹备专门调查与质询程序，全面收紧对白宫海外行动的监督制衡。