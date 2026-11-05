韩国国防部星期四（11月5日）宣布，计划把在中东执行护航任务的海军清海反海盗部队作战范围扩大至更靠近霍尔木兹海峡的海域，并追加部署一架海上反潜巡逻机及爆炸物处置小组，以协助维护该战略水道的通航安全。

韩国政府已决定向国会提请审议派兵延期同意案，以延长原定于今年底到期的清海部队中东部署期限。

清海部队自2009年起常驻亚丁湾，旨在护送商船抵御海盗威胁，目前编配有一艘4400吨级驱逐舰、一架海上作战直升机、三艘硬壳充气艇及约300名官兵。

根据这项经内阁会议审议及总统李在明批准后提请国会表决的新规划，清海部队的行动海域将向东北延伸至阿曼杜库姆港（Duqm）周边水域，距霍尔木兹海峡约650公里。同时，韩国计划增派一架P-8A海上巡逻机，并增编75名随行任务人员。

分析指，韩国此举是在兼顾美韩同盟压力与自身经济安全之间做出的折中选择。

一方面，美国总统特朗普此前持续施压韩国，要求首尔为中东局势及对伊行动提供更多支持，甚至缩减美韩联合军演规模以示不满。另一方面，韩国高度依赖原油进口，去年有70%的石油供应来自中东，且绝大部分航运必经霍尔木兹海峡。

为避免直接卷入潜在战火，韩国政府采取谨慎的防御性部署。总统李在明此前强调，首尔不会以将国家拖入武装冲突的方式派遣军事资产，但在保障国际公海航行安全方面将承担应有角色。

韩国国防部也重申，该部队将保持独立的指挥权，在外围海域重点执行水雷清障与通道护航任务，以兼顾各方安全关切。