分析人士指出，在特朗普遭遇中期选举惨败后，这位美国总统11月访问亚洲期间与朝鲜最高领导人金正恩举行会晤的可能性显得越发渺茫。

特朗普此前说，可能于11月与金正恩会面，并称这将“令人振奋”。但他10月又改口称：“我不知道……我不确定是否有人提出会晤请求。”他同时补充道，自己与金正恩的关系非常好。

特朗普对金正恩的关注以及缩减美韩联合军演的举动令亚洲盟友感到担忧，同时也引发外界猜测，认为在与伊朗的战事陷入停滞之际，他正试图在外交政策上寻求突破。

然而，金正恩极具影响力的胞妹金与正星期三（11月4日）暗示，朝方对重启与华盛顿的对话缺乏兴趣。她说，平壤“没有必要与这种不可信赖且怀有敌意的人面对面坐下来交谈”。

分析人士认为，在共和党于11月3日的美国中期选举中遭遇惨败之后，金正恩与特朗普会晤的动力已进一步减弱。

韩国北韩大学院大学对外副校长梁茂进同日告诉法新社：“预计特朗普将继续尝试通过自上而下的模式推进与朝鲜的对话。”

但他认为，华盛顿的分裂政府以及特朗普沦为“跛脚鸭”总统，对朝鲜而言将是一个关键考量。

帕利政策研究所（Parley Policy Institute）创始所长、前联合国军司令部官员博萨克（Michael Bosack）也认为，平壤将对华盛顿兑现持久让步的能力持怀疑态度。“朝鲜寻求的是美国对朝政策发生实质性且持久的转变。但眼下，特朗普给出的任何承诺都无法保证能维持到2029年1月之后。”

此外，金正恩与俄罗斯及中国日益深化的关系也巩固了他的地位，削弱他与华盛顿接触的意愿。