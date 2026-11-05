新西兰大选进入最后倒计时，劳动力市场却迎来重击。

新西兰国家统计局星期三（11月4日）公布的最新数据显示，截至9月的第三季度，新西兰失业率从上一季度的5.5%攀升至5.7%，创下2015年以来的11年最高纪录。同期就业人数环比萎缩0.1%。这一表现显著逊于市场及新西兰央行此前维持在5.5%的预期。

这组疲软数据给执政的联合政府总理拉克森（Christopher Luxon）带来巨大的政治压力。

随着11月7日投票日临近，执政党国家党与主要反对党工党的支持率正处于胶着状态，而通胀与生活费危机始终是选民最关切的核心议题。

反对党工党财政事务发言人埃德蒙兹（Barbara Edmonds）随即发难，直斥该数据是对拉克森经济治理能力的严厉否定。

她指出，现任政府已错失证明其经济方案奏效的最后窗口，普通家庭正承受着物价与生活费高企、账单堆积以及工资增长滞后的多重重压。

随着经济基本面进一步承压，就业市场的超预期走弱，恐将成为左右本届大选胜负的关键变量。