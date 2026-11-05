百年市政厅钟楼在大火中倒塌，示威人群涌上巴黎街头，蒙面青年砸碎商店橱窗、趁乱抢掠，防暴警察向人群发射催泪弹……

这是10月17日法国爆发示威后，多地传出的现场画面。然而，在社交媒体上，围绕同一场骚乱，却出现了许多截然不同的解读。

美国总统特朗普将问题归咎于当地的移民政策，以色列总理内坦亚胡则称法国遭到“极端伊斯兰主义入侵”；俄罗斯相关账号将骚乱描述为“西方文明的衰败”，欧洲极右翼势力则借机强化反移民、反多元文化论述。

美国总统特朗普10月18日在他设立的社媒平台Truth Social发文称“法国正在燃烧”，移民摧毁了这个曾经伟大的国家。 同一天，普京的外资与经济合作特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在X发文称，“移民之乱正让西方文明走向自杀”。（社媒截图）

2027年法国总统选举日益临近，这场最初从高中生抗议开始的运动，为何会被不同国家和政治阵营竞相借用，诠释各自的主张？这些看似各说各话、有时甚至相互矛盾的叙事，究竟服务于什么政治目的？谁又可能从中获益？

《真假之外》系列第二篇，梳理法国骚乱背后的不同叙事，看各方如何利用真实事件放大社会分歧，以及法国如何回应这些叙事，甚至以独具特色的法式幽默，尝试化解这场舆论攻势。

法外长：移民相关舆论

三分之二是境外带风向

据法国社媒监测平台Visibrain统计，单是10月17日当天，X上与法国这场社会动员有关的帖文就超过220万条，是2018年“黄背心运动”大规模示威首日的三倍。

法国外交部长巴罗（Jean-Noël Barrot）10月28日接受法国电视二台访问时提到，近期法国示威涉及移民议题的网络讨论，三分之二来自境外。

巴罗还指出，许多针对法国的信息攻势来自一些“源自美国的运动，有时也来自以色列、伊朗、俄罗斯和中国”。

法国军事学院战略研究所（IRSEM）影响力与情报研究部主任、研究信息操纵的学者沙鸿（Paul Charon）受访时，在分析法国骚乱相关叙事前，先厘清了此次事件的几个关键事实。

沙鸿（Paul Charon）曾在法国国防部任职超过10年，先后担任情报分析师和战略预判顾问。（受访者提供）

首先，他说，这场运动的根源仍在法国国内，源于中学生和年轻劳动者对生活成本、学习和工作条件以及公共服务现状的不满。 “这些不满由来已久，也有充分的记录，并不需要任何外国势力介入才会产生。 ”

沙鸿解释说，这次的运动，社媒上铺天盖地的画面，有些记录规模庞大但以和平方式进行的游行示威，有些显示小团体抢掠或暴力的行为，有些则是围绕这些事件传播开来的各种其他叙事。他提醒，第三种现象与前两种性质不同，有必要认识当中容易被忽略的区别。

他说：“数十年来，法国经历过一轮又一轮的抗议活动；这是法国调节社会矛盾的一种常见方式。法国并未处于内战一触即发的边缘。 ”

法国选前 各塑叙事

沙鸿分析，目前围绕法国骚乱，有三种主要叙事，它们的来源各不相同。

他指出，第一种来自俄罗斯信息生态圈，并由伊朗行动者转发，这种叙事将法国描绘成一个正在衰败、连自己的街头局势都无法控制的国家。

法国长期是俄罗斯信息行动的目标。法国政府2025年曾揭露，一个名为“Storm-1516”的俄罗斯信息行动网络，通过散播虚假信息、攻击政治人物等手段，试图削弱公众对法国及其他西方国家政治机构的信任，并在选举期间影响公共讨论。法国与伊朗的关系也长期紧张，双方在人权、伊朗核计划、以及伊朗国内抗议运动等问题上存在立场分歧。

沙鸿认为，此次围绕骚乱传播的叙事，目的与其说是说服受众，不如说是放大和扭曲信息，在2027年法国总统选举前进一步加深社会两极化。

第二种叙事由美国行动者推动，将法国描绘成一个正被移民和“左翼主义”侵蚀的国家。这种叙事可能主要面向美国国内受众，尤其是在美国中期选举临近之际。沙鸿说：“法国在这里不过是一个反面教材。 ”

第三种叙事来自法国国内。沙鸿指出，法国各政治阵营都从有利于自身的角度讲述这场运动。执政阵营认为，运动正逐渐演变为暴力事件；反对派则将其视为行政当局施政失败的表现。

除了沙鸿归纳的三种主要叙事，这场骚乱还衍生出其他相互交织的解读。

在法国国内，部分极右翼人士将事件描述为“族群骚乱”，把暴力与示威者的族裔或移民背景联系起来。例如，暴动期间，社媒上就传播超市“唯独猪肉没有被抢”的说法，经查证发现是人工智能生成，检测工具也发现图片带有SynthID浮水印。

法新社10月22日引述法国司法部一份内部文件报道，因骚乱事件在10月18日至21日被收监的186人中，70%持法国国籍，其中几乎所有人都出生于法国。

另一方面，社交媒体上也出现将示威者塑造成反抗者的内容。一段年轻人向警方发射烟火的视频在X上广为流传，配文称：“如果世界上有人懂得如何示威，那一定是法国人。”不过，这段视频后来被证实拍摄于2024年12月的格鲁吉亚亲欧盟示威，而非法国。

远在澳大利亚，右翼政党一国党党魁汉森（Pauline Hanson）也借法国骚乱发表反移民言论， 称澳大利亚“承受不起重蹈大规模移民的覆辙”。

Australia cannot afford to repeat the mistake of mass migration which is tearing apart Europe.



Countries like France, Germany, Belgium and the U.K. are all suffering because of mass migration.



Unless Australia stops importing people who reject our democracy, our way of life and… pic.twitter.com/zhZpfp0Pt5 — Pauline Hanson 🇦🇺 (@PaulineHansonOz) October 18, 2026

沙鸿：敌对叙事运作像电视剧

在有关法国骚乱的叙事中，有些看似相互矛盾：一方强调街头陷入无政府状态，另一方则指责警方镇压示威者。但也有一些来自不同阵营、出发点各异的叙事，最终却指向相似的结论：法国乃至整个欧洲正在衰败。

对此，沙鸿形容：“敌对叙事的运作方式就像一部电视剧：不同集的内容有时彼此矛盾，但贯穿整部剧的主线始终一致。”

他也提醒，内容趋同本身不能证明存在幕后协调。协调行动可能表现为批量创建账号、成系列注册域名、建立冒充现有媒体的网站；也可能体现在发布时间高度同步，或不同国家的账号反复使用完全相同的论点和影像。要确认是否存在协调行动，还需要进一步的技术分析。

不过，在彼此独立传播与统一指挥之间，还存在一种常见的中间情况：不同参与者并没有受到共同指挥，却因为这样做有利可图而相互模仿。

沙鸿认为，目前，俄罗斯和美国的信息生态圈之间，最有可能就是这种情况：双方彼此互补，而非协调行动。

法国如何回应？

面对这些如同电视剧般不断衍生、彼此矛盾的敌对叙事，法国可以如何回应？

沙鸿指出，如果逐一反驳每一集的内容，最终只会让人疲于奔命。更实际的做法，是针对其背后的整体主线作出回应，提出一种对正在发生的事情既有说服力、又有可信事实支撑的另一种解读。

在这轮围绕法国骚乱的信息交锋中，法国外交部于2025年9月推出的官方X账号“法国回应”（French Response）， 多次以幽默或讽刺的方式回应针对法国的说法。

例如，美国移民及海关执法局（ICE）转发一段法国骚乱视频，并配文：“我们每天都在拼尽全力，不让美国的街道变成这副模样。”

“法国回应”随后转发ICE的贴文，反讽道：“我们每天都在拼劲全力，就是为了不让法国的数据变成这样。”配图则比较七国集团（G7）的涉枪凶杀率，图表标示美国每10万人5.9人，法国为0.3人。

Every day we are fighting to prevent French stats from looking like this. https://t.co/yUUZAIkZy1 pic.twitter.com/UM4UJlQp95 — French Response (@FrenchResponse) October 21, 2026

沙鸿说，尽管不尽完美，但“法国回应”至少可以发挥明确的作用，使用社交媒体的语言和表达方式，迅速回应针对法国的叙事，且向对手表明，发动攻击将付出遭到嘲讽的代价。他说：“这填补了过去应对工作中的一个盲点。”

不过，他也指出，官方账号也只能反驳在损害已经造成之后才进行反驳，首先能够说服的往往是本来已经相信其说法的人。他认为，衡量这类叙事的成效，关键不在于“法国回应”的粉丝数量，而在于它能否让第三方媒体接受并引用它所提出的事件版本。

沙鸿认为，除此之外，还有两种应对方式值得得到更多关注。 首先，法国不应只在事件发生后被动回应，而应提前主动提出法国对世界局势的叙事，让外国受众在别人提供解读之前，就已经有一个理解事件的框架。

其次，聚焦国内政策仍然是重要的。他说：“影响力行动只有在真实存在的社会裂痕上才能扎根。缩小这些裂痕才是最持久的应对之道。”