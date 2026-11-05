日本首相或连续三年缺席联合国气候峰会
共同社引述日本政府消息人士报道，日相高市早苗（图）预计不会出席本月中旬在土耳其举行的联合国气候变化大会首脑峰会。 （路透社档案照片）
日本政府消息人士星期四（11月5日）透露，首相高市早苗预计将缺席本月中旬在土耳其举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）首脑级峰会。
共同社报道指，若最终确定缺席，这将是日本首相连续第三年缺席该峰会，外界担忧日本在全球应对变暖议题上的国际存在感恐进一步减弱。
第31届联合国气候变化大会定11月9日至20日在土耳其安塔利亚召开，其中首脑级会议（世界领导人气候行动峰会）预定11日至12日举行。
据透露，日方缺席主要考虑到外交行程过于紧密。紧随气候峰会之后的次周，亚细安（ASEAN）相关首脑会议与亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将接连召开，日本政府同时也在权衡七国集团（G7）其他成员国首脑的出席情况。
在G7领导人中，英国首相伯纳姆此前已明确表态将参会，而对气候变暖应对政策持消极态度的美国总统特朗普预计不会出席。
据日本政府相关人士透露，虽然首相拟缺席首脑会议，但日本环境部长正展开协调，计划出席定于17日起举行的部长级会议，代表日本参与关键减排谈判。
高市此前在9月的联合国大会上发言强调，日本一直在充分发挥自身技术优势，全力推进绿色转型，以期稳步达成2050年温室气体净零排放目标。