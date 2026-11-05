日本政府消息人士星期四（11月5日）透露，首相高市早苗预计将缺席本月中旬在土耳其举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）首脑级峰会。

共同社报道指，若最终确定缺席，这将是日本首相连续第三年缺席该峰会，外界担忧日本在全球应对变暖议题上的国际存在感恐进一步减弱。

第31届联合国气候变化大会定11月9日至20日在土耳其安塔利亚召开，其中首脑级会议（世界领导人气候行动峰会）预定11日至12日举行。

据透露，日方缺席主要考虑到外交行程过于紧密。紧随气候峰会之后的次周，亚细安（ASEAN）相关首脑会议与亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将接连召开，日本政府同时也在权衡七国集团（G7）其他成员国首脑的出席情况。

在G7领导人中，英国首相伯纳姆此前已明确表态将参会，而对气候变暖应对政策持消极态度的美国总统特朗普预计不会出席。

据日本政府相关人士透露，虽然首相拟缺席首脑会议，但日本环境部长正展开协调，计划出席定于17日起举行的部长级会议，代表日本参与关键减排谈判。

高市此前在9月的联合国大会上发言强调，日本一直在充分发挥自身技术优势，全力推进绿色转型，以期稳步达成2050年温室气体净零排放目标。