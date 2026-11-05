为遏制日益猖獗的电信与网络诈骗，日本警察厅星期四（11月5日）宣布，将从下周起面向全国807家金融机构共享涉案诈骗账户信息。此举旨在受害者进行首笔转账后及时介入劝阻，防止他们蒙受更大财产损失。

据警方统计，仅今年1月至9月，日本此类诈骗造成的损失初步估计已达2610亿日元（约21亿7000万新元），预计全年总额将打破2025年创下的3257亿日元历史纪录。

数据显示，银行转账占涉案总金额的54.9%，诈骗分子常在获取信任后诱导受害者持续、多次汇款。

此前，日本仅由各都道府县警方在本土与金融机构共享涉案账户，难以应对跨区域犯罪。新系统上线后，警察厅将统一汇总全国报案数据，建立黑名单库。

一旦金融机构监测到有资金转入涉诈账户，系统将向警察厅预警，警方随后会立即安排属地警员登门劝导，提醒当事人及时止损。

埼玉县警方曾于2024年10月在当地试点该机制。目前，日本警察厅已与包括三井住友银行等大型银行及792家地方金融机构完成签约，全面织牢跨区域金融防诈网。