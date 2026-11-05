（华盛顿综合电）美国国会众议院民主党领袖杰弗里斯形容，民主党在中期选举取得的胜利是一场“美国海啸”，民主党不会寻求报复，而是专注于兑现竞选承诺，为人民切实解决问题。

民主党在星期二（11月3日）的中期选举中赢得参议院和众议院控制权，杰弗里斯有望成为众议院首个黑人议长。他星期三（4日）在记者会上说，民主党这次的胜利不单掀起“蓝色浪潮”，更是一场“美国海啸”，“我们对此深感谦卑”。

同时掌控国会两院，意味着民主党有权干预对政府机构的拨款，并在贸易等议题上对特朗普政府形成制衡力量。

杰弗里斯早前在美国微软全国广播公司（MSNBC）节目中表明，这个结果是对特朗普和他主张的“让美国再次伟大”运动的否定。

现年56岁的杰弗里斯2023年接替佩洛西出任众议院少数党领袖。他承诺要打击腐败，但也强调民主党不会寻求报复，而是会专注降低食品杂货、汽油、住房及医疗保健的价格。

“美国人民不希望我们以牙还牙，而是要我们为他们办实事。因为生活费实在太高了。我们的竞选纲领是‘让一切负担得起’，也以这个赢得选举。现在，我们有责任以‘让一切负担得起’为目标施政治国。”

黑人拉美裔低收入年轻群体纷转投民主党

民主党本次大胜离不开多个关键群体的支持。美联社对全美50州逾10万名选民展开的大规模调查显示，民主党候选人在关键选民群体中的支持率显著回升，一定程度上扭转了特朗普在2024年大选中抢占民主党传统票仓的局面。

根据这项民调，30岁以下选民有约七成在各地众议院选战中支持民主党候选人。支持共和党的只有约三成，与2024年大选形成鲜明对比。

共和党也流失了特朗普在两年前争取到的大部分拉美裔选票，今年约六成拉美裔选民在各地众议院选举中转向民主党。

许多黑人选民、温和派选民和低收入选民，今年也都改变立场，支持民主党。

分析师：国会改朝换代亦难阻关税政策

接下来两年，美国国会两党料围绕经济政策展开新较量。不过，特朗普的关税政策料不会在短期内发生改变。

安永会计师事务所华盛顿政策办公室的贸易政策董事总经理哈登（Blake Harden）指出：“国会的权力格局变化和选举结果，不太可能对总统的贸易议程及现行关税产生重大影响，因为国会此前已将大量贸易决策权交付给了行政部门。”

面对民主党的潜在进攻，特朗普声称自己拥有“否决权”，且决心继续推进自己的议程。

而民主党要推翻总统的否决，面临一定难度。据路透社分析，民主党在参议院取得54席，距“阻挠议事”机制的60票门槛还有六席，因此仍需部分共和党人支持；若要推翻总统否决，门槛还要更高，需争取到67名参议员和290名众议员支持。