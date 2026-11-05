（日内瓦法新电）世界卫生组织估计，全球有四分之一11至17岁的青少年几乎不进行任何体育活动，每周运动时间甚至不足一小时。世卫警告，这会显著增加健康风险。

世卫星期三（11月4日）在《柳叶刀全球健康》发表的研究报告，汇集140个国家和地区的数百项人口调查，涉及超过320万名青少年。

每四名11至17岁的青少年中就有一人说，在过去一周内没有任何有一天达到活跃标准，即进行至少60分钟中等至高强度的体育活动。

总体而言，参与研究的青少年平均每周进行体育活动2.7天，只有14%的青少年称每周七天都进行体育活动。

根据研究结果推算，世卫估计有约2亿4000名青少年一周的运动时间不到一小时。

此外，几乎所有国家和地区的女孩都远不如男孩活跃。据估算，28%的女孩一周内没有任何一天达到活跃标准，男孩的比率为22%。只有11%的女孩表示每天运动至少60分钟，男孩则为17%。

世卫警告，缺乏运动是患上心脏病、二型糖尿病和某些癌症的主要风险因素。

世卫在声明中说：“帮助年轻人尽早养成积极运动的习惯，对于保护他们的健康、减轻这些疾病造成的全球负担至关重要。”

世卫总干事谭德塞强调：“解决之道并非要求青少年更努力运动，而是要建设学校、街道和社区，让人们可以安全、轻易且习以为常地在这些场所活动、玩耍和保持活跃。”

世卫强调，青少年的体育活动受到生活环境的影响，这包括交通方式、能否获得安全空间以及能否安全步行或骑自行车等因素。

世卫认为，各国须制定政策，让运动成为日常生活中便捷、安全且人人可参与的一部分。