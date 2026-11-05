刚结束的美国中期选举，民主党取得超出预期的成绩，共和党则未能将雄厚资金实力和重新划分选区带来的结构性利好转化为选票。

美国克里斯多夫纽波特大学政治学副教授孙太一向《联合早报》分析，美国总统特朗普以忠诚度筛选候选人，排挤部分较温和的共和党人，加上伊朗政策引发的油价上涨和国内通胀压力，成为共和党失利的重要因素。

值得注意的是，多个传统共和党票仓出现倒戈，尤其是选前连民主党都未投入资源的深红州——密西西比州，参议员选情竟意外陷入胶着。该州数十年来一直是共和党的稳固阵地，如今双方差距却仅在百票以内，反映选民态度正在发生剧烈变化。

民主党取得国会优势后，除了推动医疗、生活成本等民生议题，也将寻求加强对特朗普政府的制衡。不过，参议院的阻挠议事规则意味着，民主党即使掌握简单多数，仍难以单方面推动大部分立法。

败选之后，特朗普会否调整路线？孙太一指出，白宫内部已出现对移民执法和外交政策的不同意见。对特朗普而言，接下来两年或许更重要的是巩固个人政治遗产，不排除他在部分议题上与民主党寻求合作。

2028年总统大选前，共和党能否在激活基本盘与争取中间选民之间取得平衡；民主党又能否让新生代候选人脱颖而出，都将影响美国两党的未来走向。

点击视频，听孙太一分析共和党败选背后的深层原因，以及特朗普和两党将如何迎接两年后的总统大选。