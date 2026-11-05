（华盛顿/北京综合电）美国共和党因生活成本高涨等问题引发选民不满，在中期选举遭遇惨败。分析认为，这可能让各国更有底气抵制美国总统特朗普的强硬贸易政策。

美国民主党星期二（11月3日）夺得国会参众两院控制权。政治分析员和经济师认为，这可能让各国更有理由放缓兑现此前为避免美国加征关税而作出的投资承诺，也可能使中国在与美国的贸易谈判中占据更有利的地位。

中美达成的脆弱贸易休战将在明年1月到期。分析指出，北京可能趁特朗普政治地位削弱之际，设法增强自身的谈判筹码。

澳大利亚科琳娜经济咨询公司经济师伊斯莱克说：“（中国国家主席）习近平会意识到，这次选举结果已大大削弱特朗普的权威，无疑也会考虑如何利用这一点”。

不过，特朗普在国内面临的政治困境，对北京未必完全是好消息。

法国外贸银行亚太区首席经济师埃雷罗说，民主党不大可能任由特朗普自行决定与北京达成什么协议。她认为，民主党控制的国会更可能支持收紧技术出口管制，并加强审查人工智能和半导体领域的供应链，限制特朗普在这些高增长领域向中国让步的空间。

美国在亚洲的两个主要盟友日本和韩国，去年分别与特朗普政府达成协议，承诺向美国投资5500亿美元（约7018亿新元）和3500亿美元（约4467亿新元）。

韩国西江大学经济学教授许允指出，民主党似乎认为，这些投资承诺是美国强加给盟友的。随着共和党在中期选举失利，有关国家可能觉得，履行承诺的压力已减轻。

不过，也有学者警告，特朗普在国内受到批评，反而可能在海外进一步向盟友施压，要求它们兑现投资承诺，以证明自己的贸易政策奏效。

日本上智大学研究美国政治的前嶋和弘教授说：“关税问题仍未结束。如果日本反应迟缓，要求进一步加征关税的呼声可能再起”。

对于仍在与美国磋商贸易协议的印度，中期选举结果也可能促使新德里采取观望态度，争取更有利的谈判条件。

印度与美国今年2月达成框架协议，将美国对大部分印度商品征收的惩罚性关税，从50％降至18％。

印度贸易部长本月初说，印美贸易协议第一阶段的文本起草已进入最后阶段，但重申只有在印度能够取得相对于其他出口竞争国的优势时，才会推进协议。