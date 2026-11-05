（华盛顿综合电）美国共和党在中期选举中痛失国会两院控制权后，党内随即掀起互相指责的浪潮，而矛头主要指向特朗普政府。总统特朗普的盟友和政治策略师纷纷呼吁他改组白宫人事并重整纪律，同时放弃伊朗战争和关税等被认为导致了此次惨败的政策。

资深共和党策略师费赫里形容，本届中期选举结果对特朗普来说是巨大的灾难。费赫里告诉路透社：“他需要彻底整顿白宫。从现在开始的每一天，他会越来越像跛脚鸭。”

一些党内元老也公开抨击共和党。得克萨斯州参议员科宁在《华尔街日报》发表评论，批评共和党犯下一连串原本可避免的政治错误，包括支持丑闻缠身的帕克斯顿在初选中挑战他，并最终代表共和党竞选得州参议员。

2012年的共和党总统候选人罗姆尼也炮轰共和党候选人盲目拥护特朗普的政策主张，包括反复无常的关税措施、冲动挑起的伊朗战争等。

白宫官员透露，白宫目前士气低落到了极点，高层正为人员离职、内阁可能改组，以及民主党将展开的一系列调查做准备。

一些共和党人担心，特朗普的政策主张已成为他们的政治包袱，尤其是对那些着眼于2028年总统选举的潜在继任者而言。

美国副总统万斯被视为最有希望接替特朗普的人选。他周三（11月4日）在社交媒体上发文，把共和党败选归咎于伊朗战争、生活费危机，以及美国和以色列的关系，似乎有意与特朗普拉开距离。

共和党策略师和党内官员指出，如果共和党人认定特朗普长期以来对共和党选民的影响力正在减弱，这种与特朗普划清界线的情况可能会越来越常见。

面对选民反弹和党内指责，特朗普周三在选后首次公开露面时，却再次大谈首都的各项翻修工程。一名共和党政治顾问说：“如果特朗普在接下来两年里继续谈论这些破事，下次选举我们将再次惨败。”

民调：七成选民希望国会加强制衡特朗普

美联社对全美50州选民的民调结果显示，多数选民对已处于美国政治中心十多年的特朗普感到厌倦和恼火。约七成受访者希望，国会能加强制衡总统。

特朗普未能兑现主要竞选承诺，尤其是遏制通胀，这显然拖累了共和党的选情。三分之二的受访选民认为，特朗普的政策反而导致美国经济恶化，这些选民约有八成投选了民主党候选人。

超过半数的选民说，政府腐败也对他们的投票决定起到关键作用。选民普遍认为，特朗普更关心自己的财富和奢华生活而非人民的需求。

此外，特朗普偏重忠诚，支持品格或经验受质疑的候选人，也导致共和党在本应稳操胜券的红州失利。

不过，选民虽寄望民主党能带来改变，但对民主党的看法也好不了多少。约半数选民对民主党持有好感，略高于共和党的四成。

共和党金主撒钱策略未奏效

另一方面，民主党横扫参众两院，凸显共和党金主的撒钱策略完全失效。在民主党赢下的多场选举中，保守派团体投入的外部资金远超自由派团体。

选举预测网站Race to the White House创办人菲利普斯在X平台发文指出：“这可能是美国政治史上，金钱政治遭遇的最大挫败。”

据竞选资金追踪机构OpenSecrets统计，亿万富翁马斯克此次为共和党竞选活动捐款近5亿美元（约6亿3800万新元），成为自2010年以来在单个联邦选举周期中捐款最多的个人。其中，超过2亿美元用于支持帕克斯顿，但他还是败给了民主党对手塔拉里科。