欧洲周四再有至少12架客机遭到炸弹威胁，其中几架飞机由战斗机护航，至少有两个航班被迫改道。

综合法新社、路透社和新华社的报道，一架从华沙出发的波兰航空（LOT Polish Airlines）客机在收到有关该机的可疑报告后，已安全降落在布鲁塞尔机场；从赫尔辛基飞往罗马的芬兰航空（Finnair）航班，由一架战斗机护送抵达罗马，随后接受了排爆专家的检查；从米兰飞往华沙的威兹航空（Wizz Air）航班改道飞往维也纳；三架分别从哥本哈根、马德里和伦敦飞往保加利亚首都索菲亚的客机也接到了炸弹威胁。

法国当局也说，一架从都柏林飞往罗马的客机因接到疑似炸弹威胁而改道飞往法国，并在途中由军用飞机护航。航班追踪网站FlightRadar显示，这架改道的客机似乎属于爱尔兰航空（Aer Lingus）机队。

另外有四架在布拉格降落的飞机曾接到炸弹威胁，但当局排查后没有在机上发现任何爆炸物。

这是本周内第三次出现炸弹威胁干扰欧洲空中交通的情况，受影响的主要是欧洲航线上的廉价航空公司；周二，约有10个航班成为此类威胁的目标。