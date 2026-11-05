随着地缘政治局势日益紧张，美国、日本、澳大利亚和印度组成的“四方安全对话”（Quad）近年密集举行联合操演。自星期四（11月5日）起，四国在东京以东海域展开一连八天、代号为“马拉巴尔”（Malabar）的联合军演，以维护“自由的印太区域”为首要目标。

“马拉巴尔”军演始于1992年，创立之初以海上救援及联合反恐为主，随后规模不断扩大，并向联合作战演训迈进。日本于2007年首度参与，而今年的演习则在美日两军共同驻扎的横须贺军港拉开序幕。

美国第七舰队司令汉尼芬（Patrick Hannifin）说，联合演习有助于缓解各国舰队所面临的挑战。通过此类演习建立起来的互操作性，使四国能够携手变得更加强大。美国致力于维护“自由开放的印太地区”，并支持志同道合的国家增强韧性。

日本自卫舰队司令官大町克士深信，此次军演必能增强四国的共同护海能力。

他指出，自卫舰队在保持即时应变态势、致力于日本防卫的同时，也与盟国及理念相近国家的海军携手合作，为实现“自由开放的印太地区”及维护区域和平稳定做出贡献。他也说，对日本部队而言，这是提升战术技能、强化与参演国部队互动的重要契机。

印度此次派出了“萨希亚德里号”（INS Sahyadri）护卫舰参演。印方代表普拉莫德（AN Pramod）中将在回答记者提问时说，联合演习旨在维持舰队的战备状态。

从行动层面来看，无论是在海上还是空中，四国都有必要时刻保持协同作战态势，以确保能够随时随地应对挑战。

近年来，日本积极通过防务合作强化与伙伴国家的关系，印度便是其中之一。今年8月，日印防长会谈并签署了海洋安全保障协定备忘录，双方同意推进舰艇维护、港口使用等多个合作项目。

此外，自日本放宽武器出口限制后，深化与澳洲的防务合作也成为重点。澳洲方面正考虑提升护卫舰能力，并积极考虑引进日本海上自卫队的“最上”级护卫舰。

此次军演，澳洲派遣了百余名官兵赴日，其中25%是女性，领军的海军少将安妮塔·威廉姆斯（Anita Williams）便是其中之一。

威廉姆斯指出，澳洲旨在兑现与伙伴国家的共同安全承诺，希望通过此次军演，展现维护印太地区稳定与繁荣的决心。