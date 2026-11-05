受法国示威潮启发，希腊数千名学生在首都等地示威，要求为公共教育投入更多资源。

据警方和法新社记者统计，约有4000人星期四（11月5日）在雅典和第二大城市塞萨洛尼基参加示威。

来自塞萨洛尼基的22岁数学系学生亚历克西亚迪斯（Nikos Alexiadis）表明：“我们呼吁增加教育经费，实现基础设施现代化，并为难以应对高企生活费、高昂租金和高物价的学生提供经济支持。”

希腊的教育工会和学生团体长期呼吁增加教育支出，改善破旧的校舍，并增聘教职人员。

希腊中学教师联合会（OLME）说，全国中学教师缺口达1万5000人。

法国近期爆发由学生掀起的大规模示威，抗议者敦促政府改善教育基础设施，同时反对生活费上涨和日益加剧的社会不平等现象。

希腊民选学生代表吉奥尼（Filanthi Gioni）告诉法新社：“从希腊到法国，学生都在为免费公共教育而奋斗。我们的问题都一样：为什么？因为资金都用在了北约军备和战争中。”

欧盟统计局（Eurostat）的数据显示，2023年，希腊在教育方面的支出占国内生产总值（GDP）的3.3%，远低于4.7%的欧盟平均水平，而且处于欧盟成员国中最低之列。

与此同时，雅典方面已承诺履行对北约的义务，将国防支出从目前的占GDP 3.5%以上，提高到2035年的5.0%。