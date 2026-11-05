（华盛顿/德黑兰综合电）美国总统特朗普在中期选举中受重挫后坦承，自己对伊朗发动战争是导致共和党惨败的原因之一，因为这场战事在短期内促使汽油价格“稍微上涨”；但若重来一次，他还是会选择出手，以彻底杜绝伊朗拥核。

波斯湾各国因特朗普的下一步难以预测而感到担忧，但有分析指而今更大的危险已非美国或以色列，而是总会高估自身实力、低估敌方力量的伊朗。

中期选举尘埃落定后，特朗普周三（11月4日）首次公开露面，在白宫宴会厅装修工地接见媒体，前后花了20多分钟向媒体介绍宴会厅装修进度，似乎全然不把共和党败选放在心上。直至有记者提问，针对同天较早前副总统万斯在社媒发文，将败选原因归咎于伊朗战争，特朗普是否同意，他才回应承认：“我认为这样的说法在很大程度上属实，因为它（这场战争）在短期内确实稍微推高了汽油价格。”

不过特朗普紧接着又说：“如果让我重来一次，我还是会这么做（选择开战）。因为长远来看，这是唯一答案，绝对不能任由伊朗拥有核武器。”

共和党在中期选举大吃败仗，总统特朗普周三（11月4日）首次公开露面，场地却选在白宫宴会厅装修工地，对媒体大谈宴会厅装修后将如何成为全世界最美的宴会厅，似乎全然不把共和党败选放在心上。白宫宴会厅翻新工程预算多达4亿美元（约5.11亿新元）。特朗普从地板、灯饰到天花板、雕饰，大谈宴会厅的建设，还在最后一根将安装在屋顶上的钢梁签名。直到记者提问，他才对败选做出回应，但也只做简短回复。这番面对败选却丝毫不以为然的姿态，也许是刻意回避，也可能反映这个已陷入跛脚状态的总统，在余下两年任期内仍会选择继续我行我素，不会大幅调整施政重心。（法新社）

特朗普盛赞赫格塞斯表现 排除撤换战争部长可能

始终主张美伊开战的战争部长赫格塞斯的命运，成了共和党败选后的一大观察点。据美国有线电视新闻网（CNN）引述消息人士的话报道，共和党议员纷纷将选举失利归咎于赫格塞斯，指他鼓动特朗普攻打伊朗，却没拟定通盘计划，既未为美国撤离想好退路，也未做好准备应对发动战争所引发的政治后果。

据报道，众议院最快在下周复会时，针对弹劾赫格塞斯的动议进行全院表决。

不过，特朗普周三面对媒体追问，排除撤换赫格塞斯的可能性，还坚持他的表现非常出色。

民主党阵营已表明要结束美伊战争。参议院民主党领袖舒默周三重申，这场战争必须结束。有望出任众议院议长的民主党众议院领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）也表达了类似立场。

伊朗：美国一旦恢复军事攻击 战争将扩大

针对特朗普和共和党选举受重挫，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊周三在平台X发文称，伊朗人民在战场上与霍尔木兹海峡皆让特朗普在战略上连番栽跟头，而今又深入华盛顿让他遭遇政治挫败。伊朗首席谈判代表、议会议长卡利巴夫认为，美国选民在中期选举用选票对战争说不，伊朗支持他们的这一诉求。

伊朗最高领袖穆杰塔巴则警告，美国一旦恢复攻击德黑兰，战争将扩大。美军刚在周一袭击了伊朗南部的格什姆岛（Qeshm Island）。

伊朗人民周四在德黑兰举行集会，焚烧一幅印有特朗普、万斯、特朗普特使威特科夫及以色列总理内坦亚胡的大型海报。人群挥舞红旗欢呼，高喊要为遭美以暗杀的最高领袖哈梅内伊报仇。此前，数千名伊朗人在一场年度集会上嘲讽特朗普，集会是为了纪念1979年伊斯兰革命后发生的占领美国大使馆及人质危机事件。

学者：如今更大的危险来自伊朗而非美以

另一方面，波斯湾地区官员对美国中期选举结果感到担忧，因为谁也猜不透特朗普下一步会采取什么行动。

两个消息来源指出，特朗普如今政治实力减弱，又面对一个能够制约其军事行动的国会，寻求达成协议的动力更强烈，他们因此认为美国全面进攻伊朗的可能性已降低。

不过，阿联酋大学政治学教授阿卜杜拉认为，如今更大的危险是来自伊朗，而非美国或以色列。他说，伊朗领袖长期以来傲慢自大，高估自身实力、低估美以军事力量，因此不能排除战火重燃的可能性。

彭博社的分析指出，美国历届总统都曾在执政后期在外交政策上放手一搏，因此不排除特朗普会有进一步行动。一般猜测，特朗普接下来可能采取的行动，除了再出手打伊，也可能因为俄乌问题与欧洲进一步决裂，或甚至对古巴进行军事干预。