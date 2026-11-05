美国总统特朗普所属的共和党在周二（11月3日）的中期选举中惨败后，欧洲极右翼政治人物纷纷开始与他保持距离，但他们大多避免直接批评特朗普本人。

2024年特朗普赢得第二个总统任期后，欧洲极右翼领导人曾大力宣扬他们与特朗普在意识形态上的紧密联系，当中一些人之后还访问了华盛顿，并获得共和党大金主、亿万富豪马斯克的支持。但随着共和党在选举中遭受重挫，他们的立场有了明显的改变。

法国国民联盟主席巴尔代拉（Jordan Bardella）就批评，美国对伊朗的干预给世界各国经济带来了非常沉重的后果，但他没有点名提到特朗普。

德国选择党（AfD）联合领导人魏德尔（Alice Weidel）也把共和党败选归咎于伊朗战争。她接受新闻媒体T-Online采访时说：“特朗普曾向选民承诺，不会奉行干预主义的外交政策……这个被打破的承诺如今成了共和党人的包袱。”

特朗普承认，共和党败选与他对伊朗发动的战争有一定关系，但坚称这个决定是正确的。

意大利极右翼政党联盟党领导人萨尔维尼（Matteo Salvini）则指出：“美国选举的结果首先受到了战争、国际紧张局势及生活费上升的影响，这些后果直接落在了普通家庭身上。”

政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）董事总经理拉赫曼（Mujtaba Rahman）指出，欧洲极右翼领导人与特朗普拉开距离，显然是出于政治利益考量。“他越来越不受欢迎，尤其是在生活费的问题上，这可能会使曾经的政治资产沦为选举包袱。”

拉赫曼说，这些领导人既想利用“特朗普主义带来的意识形态势头”，又不想被特朗普执政期间所引发的混乱和经济动荡连累。这种态度可能会激怒特朗普和他的“让美国再次伟大”（MAGA）盟友，导致他们撤回对欧洲极右翼伙伴的政治支持，双方甚至可能反目成仇。

不过，也有少数欧洲极右翼领导人淡化了共和党的败选。罗马尼亚人团结联盟党（Alliance for Uniting Romanians）副主席东加丘（Dan Dungaciu）称，有关特朗普“政治死亡”的说法被大幅夸大了。

东加丘认为：“特朗普并不会自动成为无权的总统。只不过，他的执政处境有所变化，从共和党占据国会多数，转变为行政部门和国会更加激烈地相互制衡。”