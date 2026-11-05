法国一家法院星期四（11月5日）裁定，一幅在第二次世界大战期间遭纳粹掠夺的名画，必须归还给画作合法拥有者的后代。

1935年，银行家兼艺术收藏家弗拉维安（Salomon Flavian）买下了由法国印象派大师毕沙罗（Camille Pissarro）于1902年创作的画作《渔港与迪凯纳船坞》（Darse de peche et bassin Duquesne）。1941年，纳粹占领法国部分地区时，夺走了这幅画。

2024年，一名身份不明的买家在伦敦苏富比拍卖会上，以120万英镑（约206万新元）拍下这幅画。

法新社引述判决书说，巴黎法院认定，这幅画作自被掠夺以来的所有后续交易均属无效，并下令无论这幅画目前在哪里、由谁持有，都要归还给弗拉维安的后人。

法院也谕令苏富比在两个月内，向弗拉维安家族披露2024年拍卖会买家的身份；若逾期未办，每延误一天将处以1000欧元（约1430新元）罚款。

近年来，欧洲法院已审理多起涉及纳粹从犹太家庭掠夺艺术品的追讨案件。2021年，德国柏林一家博物馆归还了毕沙罗的另一幅画作《拉罗什-居永广场》（Une Place a la Roche-Guyon），随后又把它购回。

同年，法国一名大屠杀幸存者为结束与美国一所大学的长期纠纷，放弃追讨一幅毕沙罗画作。她此前耗费多年试图夺回这幅画，并于2016年获确认为画作合法主人。