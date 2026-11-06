美国中期选举结果引发对人工智能（AI）扩张降温的极度恐慌，触发华尔街科技股星期四（11月5日）遭遇近两年来最惨烈的单日抛售狂潮。以科技股为主的纳斯达克综合指数重挫逾5.5%，市值单日蒸发约2.5万亿美元（约3.2万亿新元），包括苹果、英伟达与特斯拉在内的“科技七巨头”，单日市值累计损失高达1万亿美元（约1.28万亿新元）。

据英国广播公司（BBC）和《纽约时报》报道，标普500指数星期四闭市下跌4.3%，创下2025年4月以来的最大单日跌幅；道琼斯工业平均指数也大跌超过3.4%，悉数抹平了选后的全部涨幅。作为避险资产的美国10年期国债收益率则应声滑落至4.83%，创下9月以来的新低。

首当其冲的是晶片制造商与半导体产业链。费城半导体指数狂泻逾12%，自10月初以来的累计跌幅已扩大至30%以上。AI晶片龙头英伟达（Nvidia）股价下挫逾9%,抹去逾4000亿美元市值。超微半导体（AMD）与美光科技（Micron）双双暴跌逾17%；闪迪（SanDisk）狂跌逾22%；英特尔（Intel）下挫10.3%；安谋（Arm）因AI收入不及预期重挫13.1%；高通（Qualcomm）则在下调获利预测后大跌9.5%。

作为共和党超级捐助者的全球首富马斯克，旗下企业同样遭遇重创。特斯拉与SpaceX股价分别大跌近11%与8%，两家公司市值单日蒸发逾3000亿美元。

英国财富俱乐部（Wealth Club）首席投资策略师斯特里特（Susannah Streeter）分析指出：“对人工智能交易的全新恐慌严重打击了华尔街。投资者对投入巨额AI基建却无法取得预期回报的担忧，如今正与数据中心建设急剧放缓的前景正面撞击。”

市场抛售潮直接源于民主党在美国中期选举中大获全胜。在此次竞选中，多名民主党候选人主打抑制数据中心无序扩张与限制人工智能的竞选政纲。全美数十个地方的选票还附带了限制修建数据中心的公投提案。在数据中心重要枢纽得克萨斯州，新当选的民主党籍州长希诺霍萨（Gina Hinojosa）曾强力主张并誓言暂停所有新的数据中心建设。