美国国会众议院三名重量级共和党领袖正式致函人工智能（AI）晶片巨头英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋，要求他在本月中旬前往国会出席闭门简报会，就媒体报道他与一名涉嫌为中国政府搜集情报的新加坡科技公司前高管存在密切往来一事，向国会作出说明。

据路透社与彭博社报道，众议院外交事务委员会主席马斯特（Brian Mast）、美国与中共战略竞争特设委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar），以及情报委员会主席克劳福德（Rick Crawford）星期三（11月4日）联名向黄仁勋发出信函，要求他在11月18日出席闭门简报会，详细交代英伟达防范外国对手间谍活动的内部安全机制。

三名议员在联名信中说：“近期的媒体报道引发了关于中国获取美国敏感技术与信息的重大国家安全担忧。国会必须查明美国国家安全在多大程度上受到了威胁。”

面对美国国会的施压，英伟达发言人回应时强调，黄仁勋每年都会与“成千上万名客户高管”交流，亚洲云端客户获得的只是常规商业信息，绝不涉及敏感的商业机密或任何与美国国家安全相关的核心技术。

发言人说：“我们经常收到美国政府关于受关注实体与相关人员的最新通报，并始终严格依法行事。我们相信，如果美国政府认为任何人对美国产业构成威胁，必定会通知我们。”

这起风波源于《纽约时报》近期的调查报道。报道指美国当局正密切调查总部设在新加坡的超速国际（Megaspeed）前高管黄乐。美国监管机构怀疑Megaspeed协助北京获取遭到出口禁令管制的英伟达高端人工智能镜片，并指黄乐长期受到美国政府监视，涉嫌向中国政府输送敏感信息。