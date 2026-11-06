美国总统特朗普星期四（11月5日）声称，美国即将与俄罗斯就乌克兰问题乃至“整个欧洲”达成一项重大协议。

美国第一夫人梅拉妮亚此前在白宫主持一场史无前例的会议，促成俄罗斯与乌克兰两国官员面对面会谈。特朗普随后更透露，自己在白宫临时闭门会见了俄罗斯总统普京的特使德米特列耶夫（Kirill Dmitriev），但并未会见同在白宫的乌克兰代表。

特朗普此番言论与举动，立即加剧了基辅与欧洲盟友对华盛顿可能向克里姆林宫妥协、削减在欧洲驻军并扩大俄罗斯地缘影响力的深层忧虑。

据法新社报道，特朗普在白宫椭圆办公室接受媒体采访时说：“我不能告诉你们我们讨论了什么，但我告诉你们，这将会是一项协议，一项重大协议。它将非常庞大，涉及的不仅是乌克兰，我甚至可以说可能涵盖整个欧洲。这将是一份庞大而美妙的协议，每个人都会感到非常振奋。”

这一出人意料的表态，恰逢美俄乌三方定于下周在阿布扎比重启谈判的关键节点。自今年2月谈判中断以来，三方对战事的政治解决谈判已停滞数月。