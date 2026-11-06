冲突与气候灾难交织 全球近9000万难民面临极端气候威胁
孟加拉国科克斯巴扎尔一个难民营的罗兴亚难民儿童边走边吃冰淇淋消暑。联合国难民署发表报告指出，全球有近9000万难民生活在受气候变化威胁的脆弱国家。 （路透社）
联合国难民署（UNHCR）星期五（11月6日）发表最新报告指出，全球有近9000万被迫流离失所的人生活在那些日益面临气候相关干旱、洪水和极端高温威胁的国家。
据路透社报道，全球近四分之三的难民与流离失所者栖身在阿富汗、孟加拉等极度脆弱的气候高风险区，战乱冲突、被迫离家与气候危机正在全球范围内紧密交织。
报告列举苏丹难民在乍得东部法查纳（Farchana）难民安置点的艰难处境。一名在2023年6月逃离北达尔富尔州法希尔战火的苏丹妇女申诉，随着酷热天气不断加剧，安置点附近的季节性河床相继干涸，她有时长达一周无法取得安全饮用水，被迫徒步前往更遥远的地方寻找替代水源。
联合国难民署进一步警告，气候变化也严重阻碍流离失所者重返家园的进程。今年上半年，超过三分之二的返乡难民重回的是饱受极端气候灾害威胁的家园，导致他们陷入再度流离失所的恶性循环。
联合国难民署为此敦促即将出席COP31气候峰会的各国政府与金融机构大幅提高气候适应资金，以协助极度脆弱的受难群体在气候危机中求存。
联合国难民署负责行动事务的助理高级专员加西亚（Anton Leis Garcia）说：“在脆弱和受流离失所影响的地区，气候适应已是关乎生死存亡的问题。我们必须确保气候资金能够真正流入有最迫切需要的基层社区。”
联合国星期三（4日）公布的另一份报告显示，尽管全球极端天气事件愈发频繁和致命，但富裕国家目前向发展中国家提供的气候适应资金，仍远低于每年所需的3050亿美元（约3900亿新元），资金缺口极其严重。