联合国难民署（UNHCR）星期五（11月6日）发表最新报告指出，全球有近9000万被迫流离失所的人生活在那些日益面临气候相关干旱、洪水和极端高温威胁的国家。

据路透社报道，全球近四分之三的难民与流离失所者栖身在阿富汗、孟加拉等极度脆弱的气候高风险区，战乱冲突、被迫离家与气候危机正在全球范围内紧密交织。

报告列举苏丹难民在乍得东部法查纳（Farchana）难民安置点的艰难处境。一名在2023年6月逃离北达尔富尔州法希尔战火的苏丹妇女申诉，随着酷热天气不断加剧，安置点附近的季节性河床相继干涸，她有时长达一周无法取得安全饮用水，被迫徒步前往更遥远的地方寻找替代水源。

联合国难民署进一步警告，气候变化也严重阻碍流离失所者重返家园的进程。今年上半年，超过三分之二的返乡难民重回的是饱受极端气候灾害威胁的家园，导致他们陷入再度流离失所的恶性循环。

联合国难民署为此敦促即将出席COP31气候峰会的各国政府与金融机构大幅提高气候适应资金，以协助极度脆弱的受难群体在气候危机中求存。

联合国难民署负责行动事务的助理高级专员加西亚（Anton Leis Garcia）说：“在脆弱和受流离失所影响的地区，气候适应已是关乎生死存亡的问题。我们必须确保气候资金能够真正流入有最迫切需要的基层社区。”

联合国星期三（4日）公布的另一份报告显示，尽管全球极端天气事件愈发频繁和致命，但富裕国家目前向发展中国家提供的气候适应资金，仍远低于每年所需的3050亿美元（约3900亿新元），资金缺口极其严重。