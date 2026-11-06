日本卫生劳动部星期五（11月6日）公布的最新数据显示，9月份名义工资同比大幅攀升4.6%，创下近30年的最大增幅。

强劲的薪金增长数据进一步印证日本正逐步摆脱长达数十年的通缩与工资停滞怪圈。市场普遍预期，这将为日本中央银行于12月上调基准利率铺平道路。

据彭博社报道，官方统计显示，日本9月份基本工资增长3.7%；在剔除花红、加班费及样本扭曲因素后，全职员工的工资更录得3.1%的创纪录涨幅。此外，扣除房租影响后的实际现金收入同比增2.2%，较8月份修正后的1.6%增幅进一步提速，远超经济师此前预估的1.3%。

这一薪金加速势头恰逢日本工会组织在筹备明年春季年度劳资谈判的关键节点。日本工会总联合会已在上个月呼吁成员在即将到来的谈判中争取约6%的加薪幅度，目标较今年更为进取。工会已连续三年争取到逾5%的加薪幅度，显示加薪正成为日本社会的常态。

稳步的工资增长是日本央行研判货币政策转向的核心前提。彭博社最新调查显示，逾80%受访经济师预计日本央行会在12月18日的货币政策会议上加息。

持续的用工荒虽然推高了整体工资，但对抵御风险能力较弱的中小企业构成严峻考验。东京商工调查（Tokyo Shoko Research）上月发布的报告披露，今年上半财年，日本因劳动力短缺引发的企业破产案例达到创纪录的240起，其中超过半数的破产企业直指劳动力成本激增为主要推手。