美国中期选举结果引发的美国科技股抛售潮星期五（11月6日）蔓延至亚洲市场，日本与韩国股市早盘双双暴跌。东京日经225指数早盘重挫5.1%；韩国综合股价指数更是断崖式跳水8.5%，触发熔断机制，导致首尔股市紧急暂停交易20分钟。

纳斯达克综合指数星期四收盘暴跌5.5%，市值单日蒸发约2.5万亿美元（约3.2万亿新元）；包括苹果、英伟达与特斯拉在内的“科技七巨头”，单日市值累计损失高达1万亿美元。

据法新社报道，这股科技抛售潮对高度依赖人工智能（AI）供应链的日韩半导体制造商造成重创。在韩国，生产用于驱动AI工具的高端内存晶片制造商首当其冲：三星电子股价暴跌近10%，SK海力士重挫超过11%。日本晶片相关类股同样未能幸免，东京电子股价大跌约9%，铠侠控股（Kioxia）狂泻13%。

日本网络券商Monex在分析报告中说：“继民主党在中期选举大胜后，市场对AI相关技术监管趋严的担忧引发了（美国）市场的广泛抛售，科技股首当其冲，导致美国三大指数全线下挫。”

全球投资者在星期二（3日）美国中期选举初步揭晓时，一度对民主党击溃特朗普领导的共和党报以热烈掌声，但随后市场情绪急转直下。投资者担忧，华盛顿的权力洗牌将沉重打击被视为经济增长核心引擎的关键AI投资。