天主教教宗良十四世星期五（11月6日）启程展开为期12天的南美洲访问，预计吸引数百万人参与。

路透社报道，这名首位美国出生的教宗将重返曾生活数十年的传教故地，并就区域政治动荡、环境破坏等问题发表谈话。

现年71岁的良十四世上个月刚接受肺癌手术，此行将访问乌拉圭、阿根廷和秘鲁，直至11月17日，是数十年来教宗最繁重的海外访问行程之一。

梵蒂冈本周说，教宗已从手术中完全康复，这次的形成无须采取特别预防措施。他将在12天内走访10座城市，行程约3万1000公里，并发表36场讲话。

良十四世出生于美国芝加哥，但曾在秘鲁担任传教士数十年，并取得秘鲁国籍。梵蒂冈发言人布鲁尼说，教宗视此次访问为一场“返乡之旅”，重访他长期生活、感情深厚的地方。

教宗星期三（11月4日）在梵蒂冈圣彼得广场接见信众时说，希望通过此行“坚定信仰、重燃希望，并重新点燃仁爱之火”。

良十四世星期五（6日）清晨从罗马菲乌米奇诺机场出发，预计当地时间下午4时30分（新加坡7日凌晨3时30分）抵达乌拉圭。他将在乌拉圭停留至星期天（8日），随后前往阿根廷访问三天，再到秘鲁停留六天。

教宗将在三国发表备受关注的讲话，并主持大型户外弥撒。他也计划探访阿根廷一所监狱，并乘直升机前往秘鲁安第斯山区的偏远社区。

良十四世星期天将向阿根廷总统米莱发表讲话。右翼自由意志主义者米莱被视为美国总统特朗普的亲密盟友。教宗此前批评伊朗战争，曾遭特朗普公开抨击。

布鲁尼说，教宗此行将谈及南美洲面临的环境破坏、武器走私及政治不稳定等问题，并传达团结与共融的信息，呼吁人们视彼此为同一个大家庭的成员。

阿根廷官员预计，约700万人将参加教宗在当地的活动。