（华盛顿综合电）美国总统特朗普星期四（11月5日）签署一项命令，把白宫椭圆形办公室和内阁会议室列为国家纪念地。尽管共和党在中期选举中惨败，特朗普仍进一步把重点放在美化白宫上。

特朗普说，这项命令将让”任何人永远无法摧毁这个非凡的空间”，并防止未来的总统对这两个房间进行任何建筑工程。

“如果他们想说，‘我们不要椭圆形办公室了，把它改成方形’，那么他们就必须重新提交国会审议。希望国会……足够明智，不会让这种事发生。”

不过，美联社报道，特朗普的这项命令并不能阻止未来总统重新设计椭圆形办公室；特朗普本身就在办公室内大量增添金色装饰。

他也无法阻止继任者撤销这项命令，他过去也曾撤销前任总统设立的国家纪念区。

特朗普上任后为了在首都留下个人印记而推动多项工程，其中包括在弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓附近建造一座高76米的巨型凯旋门。

特朗普要建凯旋门的做法引发争议，一名美国海军陆战队退伍军人星期四（11月5日）身上挂着写上“不要拱门”的标语牌，在凯旋门拟议建造的地点附近抗议，在他背后的是示威者竖起的凯旋门模型。（法新社）

反对者认为，这座拱门规模过于庞大，与周边天际线格格不入，也会破坏首都地区多处地标之间经过精心设计的视线景观，尤其是林肯纪念堂与阿灵顿国家公墓之间的视线。

然而，美国国家首都规划委员会星期四无视反对声浪，在经过长达九小时的听证会后以八票对四票通过这项工程。

不过，美国联邦地区法官丘特坎星期五（6日）随即颁布临时限制令，禁止特朗普政府为凯旋门动工，为期14天，令特朗普重塑首都的计划再遭重挫。