（金边法新电）美国宣布制裁与柬埔寨太子集团有关联的数十家企业及个人，以及一个涉嫌诈骗美国人的马达加斯加网络诈骗团伙，以打击跨国网络诈骗和洗钱活动。

美国财政部星期四（11月5日）宣布，对涉嫌参与价值数十亿美元诈骗活动的太子集团相关的四名个人及41家公司实施制裁。

受制裁的个人包括太子集团高层邱勇（Qiu Yong，译音）。美国财政部指邱勇持有柬埔寨、圣卢西亚和土耳其等国的护照，通过英属维尔京群岛的多家公司，控制一个涉及放贷和其他商业活动的香港企业网络，并利用放贷服务、葡萄酒公司等商业活动协助太子集团清洗诈骗赃款。

太子集团在中国出生的创办人陈志今年1月已被金边当局引渡到中国受审。美国和英国政府此前对太子集团实施制裁。

柬埔寨当局称，陈志是当局抓捕的至少六名太子集团核心头目之一，当局此前已冻结集团旗下价值近10亿美元的赌场、建筑及其他房地产资产。太子集团否认参与网络诈骗。

美国财政部也制裁马来西亚籍男子崔国华（Chui Kok Wa，译音），指他涉嫌领导非洲岛国马达加斯加的一个诈骗网络，利用加密货币等网络技术，骗取多名美国受害者超过40万美元（约51万2000新元）。

美国财政部长贝森特说，网络诈骗团伙持续从美国受害者手中窃取数十亿美元，财政部致力于瓦解这些组织的各个层面，包括领导层、企业架构及协助它们逃避追责的金融中介。

柬埔寨近年来成为跨国网络诈骗团伙的活动中心，诈骗手法包括假借恋爱关系及加密货币投资骗局。诈骗团伙成员有些自愿参与，也有人被贩运至当地，被迫从事诈骗活动。

面对美国、英国和中国等国施压，柬埔寨政府宣称正加强打击网络诈骗。柬埔寨首相洪马内今年9月在反诈骗峰会上强调，柬埔寨绝不会成为网络诈骗的“安全避风港”。

不过，分析人士认为，庇护诈骗团伙的精英关系网络，以及相关金融和实体基础设施仍未受到根本破坏。