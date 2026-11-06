（迪拜综合电）伊朗高级安全官员说，已通过卡塔尔调解人向美国提交一份核提案，但美方必须先满足德黑兰提出的七项要求，双方才能就此展开讨论。

伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊星期四（11月5日）访问俄罗斯期间表明，伊朗已向美国提出七个条件，“只要对方不落实，我们就不开放霍尔木兹海峡，也不会进行任何谈判”。

这些条件包括解除美国施加的制裁、解冻伊朗海外资产，以及支付战争赔偿等。

美国总统特朗普同日则表明，若无美国批准，伊朗在核计划问题上“什么也做不了”。

伊朗一直坚持在谈判后期讨论核问题，但华盛顿认为，这个问题必须纳入初步谈判中。外界担心，伊朗战事可能在美国中期选举后重燃，各方调解人正加紧努力，希望结束战争。

《纽约时报》报道，据五名了解谈判情况的官员透露，伊朗正在审议由调解方提出的一系列具体建议，这些建议可能会决定伊核计划的未来。

这些官员指出，伊朗曾连续数周拒绝任何让步，如今却表现出重返核谈判的意愿，说明由卡塔尔主导的调解努力已取得一定成效。

报道称，过去一周，卡塔尔在与伊朗的外交斡旋中发挥主导作用，不仅在德黑兰参与两轮会谈，还在多哈主办第三轮会谈；其中两名官员说，卡塔尔方面近期还在亚美尼亚与伊朗官员会晤。

报道还说，雷扎伊虽然言辞强硬，但私下对核问题的讨论表现出更开放态度，并且一直与卡塔尔谈判。一同参与谈判的还有多名伊朗高级官员，包括外交部长阿拉格齐，以及和伊斯兰议会议长卡利巴夫。

此外，美国副总统万斯据称已成为卡塔尔主导的调解进程关键支持者。他似乎也有意与特朗普拉开距离，将共和党本周中期选举的惨败归咎于这场战争。

美国战争部长赫格塞斯则因力挺对伊战争而遭到抨击，可能面临民主党人发起的调查。他星期四誓言将对抗国会中旨在弹劾他的行动，同时继续为战争辩护，称它“有魄力且有历史意义”。